O robô super-agudo da Hyundai poderia entregar seu próximo café da manhã no hotel

(Pocket-lint) - A Hyundai anunciou um robô que será usado como um robô de entrega do hotel no Rolling Hills Hotel com entrega online de pedidos de alimentos também a ser testado.

O pequeno robô, chamado de robô Plug & Drive (PnD), apresenta a tecnologia de condução autônoma integrada da Hyundai e será parte de um serviço piloto no hotel. Mas entregar toalhas frescas e serviço de quarto não é tudo do que o robô será capaz. Um comunicado de imprensa da Hyundai diz que também vai experimentar um robô de serviço de entrega de alimentos que vai pegar os pedidos do restaurante e depois entregá-los na porta do cliente.

E sim, há um vídeo!

Assim como todos os bons robôs, a Hyundai diz que este será capaz de reconhecer os clientes e lidar com elevadores na mosca, que é como chegará aos hóspedes do hotel que estão em outros andares.

Quanto ao Rolling Hills Hotel, esse é apenas um dos negócios que participam de um novo programa piloto. Ele está usando o robô para serviço de quarto à noite, entregando comida, bebidas e outras comodidades. Os pedidos são feitos através de um aplicativo e eles também recebem rastreamento em tempo real.

Tudo isso parece impressionante e quem poderia resistir a dar a esta coisa um abraço e um agradecimento depois de deixar seu Mcdonald's às 3 da manhã?

Nós não!

