(Pocket-lint) - A Huawei está regularmente expandindo sua linha de produtos e agora a mais recente adição parece ser um mouse para jogos para acompanhar seus monitores para jogos.

O Huawei Wireless Mouse GT, como é conhecido, deve ser lançado em breve junto com um tapete de mouse que vem completo com carregamento sem fio.

As imagens de marketing também mostram uma série de destaques para o dispositivo, incluindo zonas de iluminação RGB, uma porta de carregamento USB-C, um descanso para o polegar e conexões de 2,4 GHz e Bluetooth.

Embora a Huawei ainda não tenha listado as especificações oficiais para este novo mouse, acredita-se que o tapete do mouse terá carregamento QI e deve oferecer a conveniência de não ter que conectá-lo regularmente para cobrar. A imagem do tapete do mouse mostra uma zona no lado direito onde o mouse ficaria e um indicador LED acima dela.

Nós temos algo semelhante a isso no passado com o tapete de mouse de carregamento sem fio MM1000 Qi da Corsair, então é bom ver um mouse inédito oferecendo tais recursos amigáveis ao usuário.

Com a Huawei entrando no setor de jogos, você pode pensar que isso pode significar uma era de periféricos de jogos mais acessíveis. No entanto, este primeiro mouse para jogos da empresa pode não ser exatamente "barato", já que o Winfuture relata que os varejistas estão cotando cerca de 80 euros pelo mouse. Se esse preço incluir o tapete, pode ser uma pechincha.

Esperamos descobrir mais no futuro próximo.