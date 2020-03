Podemos ajudá-lo a reduzir sua pegada de carbono gratuitamente, eis como

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Pocket-fiapo está se unindo à Resideo - a nova casa da Honeywell Home - para plantar árvores em seu nome gratuitamente. O fiapo já plantou 1.000 árvores em uma campanha de sustentabilidade, mas queremos plantar mais 3.000 com a sua ajuda e em seu nome.

Se conseguirmos atingir nossa meta de 3.000 árvores, isso significa que estamos compensando cerca de 900 toneladas de carbono. Isso equivale a mais de 1.000 voos de ida e volta de Los Angeles a Londres, ou o CO2 médio que uma família de quatro usa mais de 150 anos!

Para nos ajudar a ajudar o meio ambiente, basta nos informar o endereço Mac de um termostato inteligente Honeywell ativo em sua casa ou escritório. O termostato já pode estar instalado e em uso ou completamente novo - mas deve estar ativo e você deve nos avisar antes do final de abril (30 de abril de 2020).

Criamos um formulário simples para você poder adicionar seus detalhes.

Para cada termostato Honeywell Home Smart ativo enviado ao Pocket-lint por meio do formulário, plantaremos uma árvore em seu nome em um projeto do Woodland Carbon Code no Reino Unido. Como cuidaremos do plantio, tudo o que você precisa fazer é provar que possui um termostato inteligente da Honeywell através do formulário acima, que é rápido e fácil.

E se você deseja comprar um termostato inteligente para se envolver, reunimos as melhores ofertas nos mais recentes termostatos inteligentes da Honeywell:

De acordo com pesquisas, mais de 82% da energia da casa no Reino Unido é destinada ao aquecimento e ter até o mais básico dos termostatos inteligentes pode economizar 23%, assim você não apenas economiza dinheiro, mas também ajuda o meio ambiente. E comprar ou nos dizer que comprou um termostato inteligente da Honeywell significa que você pode ajudar o planeta ainda mais.

Você pode ler mais sobre os esforços de sustentabilidade do Pocket-lint aqui .