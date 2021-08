O Google expande seus recursos do Assistente para ajudar seus filhos a se prepararem para a escola

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós sabemos que as rotinas da manhã podem ajudá-lo a definir o seu dia no caminho certo. Isso não é mais verdadeiro do que com as crianças antes da escola. Há tanto para lembrar e sem um plano sólido, algo se perderá. O Google decidiu ajudar com isso. Você já pode definir rotinas com o Google Assistente, mas agora ele é desenvolvido para incorporar recursos mais adequados para a família , especificamente para ajudar nas rotinas escolares das crianças.

Em primeiro lugar, o Google está permitindo que seu Family Bell esteja disponível para telefones. Anteriormente, ele só estava disponível para dispositivos inteligentes como alto-falantes, mas está expandindo seu uso para que qualquer pessoa com um smartphone possa usá-lo. Junto com isso, agora existe um recurso de lista de verificação que ajuda a garantir que nada seja esquecido pela manhã ou ao longo do dia. Também tem uma aparência agradável e amigável e deve agradar às famílias, porque as listas de verificação podem ser bastante enfadonhas por si mesmas.

Então, você pode adicionar coisas a essa lista, como fazer a cama, escovar os dentes ou alimentar o cachorro . Basicamente, dá aos filhos a responsabilidade de colocar as manhãs em ordem, o que sem dúvida ajuda os pais a fazê-las.

O Google não está apenas oferecendo listas de verificação para sua atualização de rotina de volta às aulas. Provavelmente, os recursos mais legais são os educacionais reais. A tabela periódica interativa é muito melhor do que qualquer coisa que você veria na parede de uma sala de aula. E vai ser mais assim. É apenas uma ótima ferramenta adicional para ajudar as crianças a aproveitar o processo de aprendizagem.