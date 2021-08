Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google simplificou o Titan , sua linha de chaves de segurança de hardware. A empresa abandonou uma opção e adicionou NFC a todas as chaves.

A partir de 10 de agosto de 2021, haverá duas novas chaves Titan disponíveis:

Uma chave de $ 30 com um conector USB-A (e NFC para conectar a dispositivos móveis)

A $ 35 com um conector USB-C (e NFC para conectar a dispositivos móveis)

A mudança mais significativa é que a chave USB-C atualizada agora oferece suporte para NFC. Anteriormente, a chave Titan USB-C do Google, feita em colaboração com Yubico, não era compatível com o padrão sem fio. Agora é mais fácil decidir qual chave comprar - porque simplesmente depende do seu dispositivo e do tipo de portas que ele oferece. Você tem um Mac com apenas portas USB-C e também um telefone? A chave de $ 35 é para você.

O Google há muito vendeu uma chave USB-A que já incluía NFC por US $ 25. A nova chave USB- A de $ 30 é essencialmente seu sucessor atualizado que vem com um adaptador USB-C. Também existe uma chave mais antiga com NFC, Bluetooth e USB. Foi lançado em 2018 e não será mais vendido. O Google disse que está descontinuando o modelo Bluetooth para se concentrar em "capacidade NFC mais fácil e amplamente disponível".

As chaves de segurança de hardware (também chamadas de chaves de segurança, chaves U2F ou chaves físicas de segurança) adicionam uma camada extra de segurança às suas contas online. Eles são feitos por vários fabricantes e funcionam com os navegadores da web mais populares, bem como centenas de aplicativos e serviços online. A abordagem do Google sobre as chaves de segurança de hardware é a linha Titan. Mas a maioria das teclas é fácil de usar e relativamente barata.

Você pode aprender mais sobre chaves de segurança de hardware e como elas funcionam no guia detalhado do Pocket-lint.