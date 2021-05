Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As pessoas ainda estão aprendendo com a pandemia do coronavírus, inclusive que não há substituto para estarmos juntos em uma sala com alguém.

Embora aplicativos de videoconferência, como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams tentem ajudá-lo a se conectar virtualmente com aqueles que você ama e com quem trabalha, a experiência ainda parece bastante limitada. Então, em uma tentativa de ultrapassar os limites da colaboração remota, o Google criou o Projeto Starline.

Sistema de videochamada inicial que renderiza em 3D, sem necessidade de óculos

O CEO do Google, Sundar Pichai, subiu ao palco do Google I / O 2021 para anunciar que sua empresa deu início a um projeto "há vários anos" que se baseia em diferentes áreas da ciência da computação e depende de hardware personalizado e equipamento altamente especializado. Chamado de Projeto Starline, é um sistema inicial que essencialmente permite que você faça uma videochamada de alguém e experimente-a em 3D hiper-realista.

Existem três componentes no Projeto Starline:

Câmeras e sensores de profundidade: equipamento especializado que captura uma pessoa de múltiplas perspectivas

equipamento especializado que captura uma pessoa de múltiplas perspectivas Avanços da ciência da computação: software personalizado, incluindo novos algoritmos de compressão e streaming

software personalizado, incluindo novos algoritmos de compressão e streaming Exibição de campo de luz: hardware personalizado que oferece uma representação realista de alguém em 3D

O Project Starline usa basicamente câmeras de alta resolução e sensores de profundidade personalizados para capturar a forma e a aparência de um usuário a partir de múltiplas perspectivas e, em seguida, tudo isso é fundido por software para criar um modelo 3D em tempo real extremamente detalhado. O Google disse que está aplicando pesquisas em visão computacional, aprendizado de máquina, áudio espacial e compressão em tempo real. O efeito é a sensação de uma pessoa sentada à sua frente.

Os dados resultantes também são enormes - muitos gigabits por segundo.

Então, para enviar essas imagens 3D pelas redes existentes, o Google desenvolveu novos algoritmos de compressão e streaming que reduzem os dados por um fator de mais de 100. O Google também desenvolveu um display de campo de luz que mostra a representação realista de alguém sentado bem na frente de você em três dimensões.

Conforme você move a cabeça e o corpo, o sistema do Google pode ajustar as imagens que você vê no visor do campo de luz para corresponder à sua perspectiva. Ele cria uma sensação de volume e profundidade sem a necessidade de óculos ou fones de ouvido adicionais. "Você pode falar naturalmente com gestos e fazer contato visual", descreveu o CEO Sundar Pichai no I / O 2021. "É o mais próximo que podemos chegar da sensação de sentar em frente a alguém."

Atualmente está disponível em alguns escritórios do Google

O Google disse que já gastou milhares de horas testando o Projeto Starline em seus próprios escritórios. Embora não haja planos de lançar comercialmente um produto para os consumidores, disse que tem havido entusiasmo por parte dos parceiros empresariais e que está planejando expandir o acesso a parceiros em saúde e mídia.

Confira a postagem do blog do Google para mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.