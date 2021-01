O Google realmente retirará seu mecanismo de busca da Austrália?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google ameaçou retirar seu serviço da Austrália se uma nova lei for aprovada. A nova lei seria projetada para exigir que as mídias sociais e provedores como o Google paguem aos meios de comunicação para acesso ao conteúdo de notícias por meio de serviços como Google News ou Apple News.

Os editores de notícias contam com o Google e outros serviços para empurrar os leitores para eles - o Pocket-lint não é diferente disso - mas há muito tempo o argumento é quanto à quantidade de conteúdo que o Google e outros podem reproduzir, já que o gigante das buscas tem um benefício de pessoas que estão em seus sites também.

Este caso pode muito bem ser um teste de como uma lei semelhante funcionaria em mercados como os Estados Unidos e a Europa. É realmente possível conter o poder do Google?

As regras australianas significariam que negociações mediadas oficialmente teriam que ocorrer entre os motores de busca e os editores de notícias, caso nenhum outro acordo fosse alcançado.

Hoje, o diretor-gerente do Google Austrália, Mel Silva, disse em uma audiência no Senado que o código era "impraticável".

De acordo com a BBC, Silva disse: "Se esta versão do código se tornasse lei, não nos daria nenhuma escolha a não ser parar de disponibilizar a Pesquisa do Google na Austrália."

Essa é uma ameaça improvável - mesmo se o Google tivesse que retirar parte de seu lucro, quase certamente ainda seria capaz de ganhar dinheiro no mercado australiano. No entanto, o Google poderia tentar fazer da Austrália um exemplo como um aviso para outros territórios mais lucrativos.

Claramente, o Google está preocupado com o efeito potencial de tal legislação em seus resultados financeiros e outras áreas gostariam de seguir o exemplo se a Austrália aprovasse tal legislação e ela funcionasse. A UE, por exemplo, não é fã do domínio do Google .

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, respondeu que a ameaça do Google cairia em ouvidos surdos e disse que o parlamento australiano ainda pretende aprovar a legislação. "Deixe-me ser claro: a Austrália estabelece nossas regras para coisas que você pode fazer na Austrália. Isso é feito em nosso parlamento."

Escrito por Dan Grabham.