Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsonite lançou duas mochilas equipadas com a tecnologia Jacquard do Google, o que significa que seu tecido pode sentir o seu toque.

Parte da linha Konnect-I , as novas mochilas vêm em dois tamanhos: uma padrão por US $ 230 e uma mais fina por US $ 200. Cada um deles tem bolsos e divisórias e funcionam de forma muito semelhante à mochila Yves Saint Laurent Cit-E de US $ 880, lançada anteriormente com Jacquard. Depois de carregar o módulo Jacquard na alça de ombro esquerda com o cabo micro USB incluído, as mochilas podem reconhecer e responder aos gestos aos quais você atribuiu ações.

O módulo Jacquard é removível; ele se encaixa no lugar por meio de pinos na alça de ombro. Ele vibra quando está instalado e pronto para uso. Em seguida, você abre o aplicativo móvel Jacquard para iOS ou Android para programar seus gestos e ações. Funciona com quatro gestos no lançamento: escovar para cima, escovar para baixo, tocar duas vezes e cobrir.

Por exemplo, com um gesto de pincelada, você pode invocar a ação reproduzir / pausar ou pular faixas. Ou você pode escovar para baixo para atender chamadas telefônicas. Você também pode definir um gesto para colocar um alfinete no Google Maps quando estiver andando e ver algo legal para lembrar mais tarde. Você pode até configurar o LED no módulo para piscar quando você usa um gesto, o que pode ser útil para uso noturno.

Ambas as mochilas Samsonite Konnect-i já estão disponíveis no site da Samsonite nos EUA.

Escrito por Maggie Tillman.