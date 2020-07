O Google está trabalhando em tatuagens inteligentes ao lado de outras coisas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google costuma se envolver em uma tecnologia inteligente ou outra e agora parece que a empresa está trabalhando em tatuagens inteligentes.

Conhecidas como "SkinMarks", essas tatuagens inteligentes são projetadas para serem esfregadas em partes curvas do corpo (juntas dos dedos, por exemplo) e usadas como touchpad.

A CNET relata que essas tatuagens inteligentes podem ser usadas como uma interface de toque, com gestos de furto e movimentos naturais e instintivos das mãos.

A pesquisa sobre controles inteligentes vestíveis vem sendo realizada há algum tempo. De fato, os pesquisadores escreveram um white paper em 2017 sobre como nossas habilidades motoras finas poderiam tornar essa interface mais intuitiva de usar e naturalmente mais fácil de se envolver, mesmo a ponto de fazê-lo sem olhar.

Essa mágica técnica é feita com tinta condutora e papel de tatuagem, que é curado termicamente e aplicado ao corpo. Atualmente, ele está sendo trabalhado na Universidade de Saarland, na Alemanha, com financiamento do Google. Se alguma vez o vermos implementado no mundo real, ainda não sabemos o que fazer, mas esse projeto é um dos vários nos quais o Google está envolvido ativamente quando se trata de novas tecnologias inteligentes.

A empresa também tem dedos em outras tortas também. 1D Eyewear , por exemplo, é uma versão mais sutil do Google Glass com uma aparência e aparência de óculos convencional.

Uma interface vestível para realidade virtual conhecida como Grabity, que permite sentir de forma mais realista as coisas que você está captando ou tocando na realidade virtual .

Há também o SmartSleeve , um material vestível com sensores sensíveis à pressão que podem detectar gestos, movimentos e muito mais.

Todos apontam para um futuro interessante para a tecnologia e a maneira como interagimos com o nosso mundo.