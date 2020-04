Como os data centers do Google trabalham mais quando o sol brilha

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando o sol brilha, os data centers do Google trabalham mais. Isso porque agora desenvolveu um novo sistema para seus maiores datacenters, que transfere as tarefas mais exigentes para os momentos em que as fontes de energia mais baixas de carbono são mais abundantes.

É isso mesmo, o trabalho mais pesado é feito quando o sol está mais brilhante e o vento mais forte.

O Google diz que isso não afeta seus serviços populares, mas, como explica Ana Radovanovic - líder técnico do Google para computação inteligente em carbono -, afeta tarefas de computação não urgentes ", como criar novos recursos de filtro no Google Fotos, processamento de vídeo do YouTube ou adicionando novas palavras ao Google Tradutor ".

Essa versão inicial da tecnologia funciona dentro do mesmo datacenter, mas pode ser possível, no futuro próximo, mover tarefas entre os datacenters, para que o trabalho seja feito onde for mais ecológico - e presumivelmente mais barato -.

O sistema funciona diariamente e compara dois modelos que prevêem como os recursos de energia do data center serão impactados pelo ambiente. Radovanovic explica como elas são usadas: "Em seguida, usamos as duas previsões para otimizar as diretrizes de hora em hora para alinhar as tarefas de computação aos horários de fornecimento de eletricidade com baixo teor de carbono.

"Os primeiros resultados demonstram trabalhos de mudança de carga com reconhecimento de carbono. Os resultados de nosso piloto sugerem que, ao mudar os trabalhos de computação, podemos aumentar a quantidade de energia de baixo carbono que consumimos".

Radovanovic diz que o Google compartilhará sua metodologia no futuro, para que outras organizações possam aprender como fazer isso também. Recentemente, cobrimos em outro lugar como o Google está se movendo em direção a um futuro mais sustentável - a organização é neutra em carbono desde 2007 e equilibra seu consumo comprando 100% de energia renovável.

O objetivo final do Google é fazer a transição de seus data centers para energia completamente livre de carbono.