Um cartão de débito do Google Pay está a caminho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O boato é que o Google lançará em breve seu próprio cartão de débito.

O cartão fará parte do Google Pay e foi revelado graças ao TechCrunch, que obteve algumas imagens de um possível lançamento de cartão. O cartão provavelmente será lançado nos EUA a princípio, já que o site menciona parceiros dos EUA, incluindo Citi e Stanford Federal Credit Union, mas a Visa também parece estar envolvida.

Aparentemente, os cartões serão físicos e virtuais.

As comparações serão inevitavelmente feitas com o Apple Card , mas o cartão da Apple é um cartão de crédito, enquanto o do Google parece ter muito mais em comum com os cartões baseados em aplicativos de empresas como Monzo e Starling. Como esses aplicativos, o cartão poderá ser bloqueado no seu dispositivo e você também poderá ver seu histórico de pagamentos no aplicativo Google Pay.

Como está vinculado ao Google Pay, obviamente será fácil pagar com ele no navegador Chrome ou em outros aplicativos do Google, pois estará vinculado à sua Conta do Google. Presumivelmente, talvez você não precise digitar o número do CVC, como acontece com outros cartões, porque ele será protegido pela própria conta do Google.

O TechCrunch especula que o Google poderia usar os dados coletados nas transações e os bens que você compra para melhor direcioná-lo a anúncios mais atraentes, embora isso dependa da política de privacidade do cartão. O site também sugere que o Google poderá um dia cortar os parceiros bancários, para que possa levar todos os despojos para si.

Em novembro, o Google admitiu que estava analisando as opções de conta corrente depois que uma história do Wall Street Journal derramou os grãos.