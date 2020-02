Chaves de segurança do Google Titan agora disponíveis para compra em toda a Europa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As chaves de segurança Titan do Google estão agora mais amplamente disponíveis.

Tecnicamente, no ano passado, lançou o pacote Titan Security Key (que consiste em chaves de hardware USB-A / NFC e Bluetooth / USB / NFC) no Canadá, França, Japão, EUA e Reino Unido. Agora, o Google anunciou que a versão USB-C de sua Titan Security Key está disponível para compra nesses países. O pacote de chaves existente - além da nova versão USB-C - também está disponível na Google Store na Áustria, Alemanha, Itália, Espanha e Suíça.

As chaves de segurança de hardware (também chamadas de chaves de segurança, chaves U2F ou chaves de segurança física) adicionam uma camada extra de segurança às suas contas online. Eles protegem contra robôs automatizados e ataques direcionados, aproveitando a criptografia para verificar sua identidade e o URL de uma página de login. Portanto, eles são resistentes a phishing, pois podem verificar se você está tentando fazer login em um serviço legítimo.

As chaves de segurança de hardware podem se conectar ao seu dispositivo via USB-A, USB-C, Lightning, NFC ou Bluetooth, e todas são portáteis o suficiente para serem transportadas em um chaveiro. Eles são fabricados por vários fabricantes e funcionam com os navegadores da Web mais populares, além de centenas de aplicativos e serviços. Eles podem até ajudá-lo a fazer login no seu computador. Eles não são difíceis de usar e são relativamente baratos.

As chaves de segurança do Google começam em US $ 25 nos EUA. Eles foram lançados no ano passado, mas a empresa recomenda chaves de segurança em vez da autenticação tradicional de dois fatores há anos.