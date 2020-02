O que é o Google Pigweed e o que ele pode fazer?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Havia o Android (embora o Google não o tenha inventado). Havia o Chrome OS. Haverá Google Fuschia .

E agora há Pigweed.

Esse é o nome da mais recente incursão do Google no mundo dos sistemas operacionais, mas, como em muitas outras inovações do Google, é espetacularmente claro o que exatamente serve.

No entanto, alguns detalhes iniciais estão começando a aparecer, por isso manteremos esse recurso atualizado com as mais recentes.

Quanto a esse nome bastante estranho, Pigweed recebe esse nome de plantas que são consideradas ervas daninhas que "prosperam em solos perturbados", de acordo com a American Indian Health . Isso é intrigante - poderia ser um sistema operacional para dispositivos disruptivos?

Pigweed é realmente comestível - como o próprio nome sugere, os porcos comem, enquanto as sementes se espalham ao vento. Novamente, isso poderia sugerir a onipresença potencial do sistema operacional?

O nome foi descoberto pelos lgats do Redditor, que apontavam para a marca registrada Pigweed . Embora certamente esse termo, er, weedy, não seja voltado para o consumidor?

Uma coisa é certa - é definitivamente um sistema operacional. O registro da marca registrada refere-se ao "software operacional do computador".

O Fuschia OS parece ser destinado a todos os tipos de dispositivos, e existe uma escola de pensamento de que é um substituto eventual para o Android e o Chrome OS.

Mais interessante é que o Pigweed teve uma referência no código-fonte do Fuschia OS, graças a um editor perspicaz. A referência foi posteriormente alterada para Fuschia ... eles poderiam ser a mesma coisa?

Como o 9to5Mac aponta , o desenvolvedor que criou o código original trabalha em vários projetos do Google e, portanto, poderia ter sido apenas um erro de digitação. No entanto, ele destaca Pigweed como um projeto ativo, no mínimo.

O 9to5Mac também procurou no código do Google Chromium para encontrar referências de Pigweed. O projeto estava presente, pois possui um sistema de rastreamento de bugs mencionado - no entanto, não há mais detalhes e o rastreador de bugs não está acessível ao público.

Atualizaremos esse recurso à medida que descobrirmos outros detalhes sobre o Pigweed nas próximas semanas, meses e - provavelmente - anos.