O que é Google Pigweed e o que ele pode fazer?

(Pocket-lint) - Havia o Android (embora o Google não o tenha inventado). Houve o Chrome OS. Haverá o Google Fuschia . E agora existe Pigweed.

Esse é o nome da mais recente incursão do Google no mundo dos sistemas operacionais, mas, como acontece com muitas outras inovações do Google, não é espetacularmente claro para que serve exatamente.

No entanto, alguns detalhes iniciais estão começando a aparecer, então vamos manter este recurso atualizado com os mais recentes.

Quanto a esse nome um tanto estranho, Pigweed recebe o nome de plantas que são consideradas ervas daninhas que "crescem em solos perturbados" de acordo com a American Indian Health . Isso é intrigante - poderia ser um sistema operacional para dispositivos disruptivos?

Na verdade, a erva-cidreira é comestível - como o nome sugere, os porcos comem, enquanto as sementes se espalham com o vento. Novamente, isso poderia indicar a onipresença potencial do sistema operacional?

O nome foi descoberto por Redditor Igats que apontou para a marca registrada Pigweed . Embora com certeza esse, er, termo comum não seja voltado para o consumidor?

Uma coisa é certa - é definitivamente um sistema operacional. O pedido de registro de marca se refere a "software operacional de computador".

O Fuschia OS parece ser destinado a todos os tipos de dispositivos e existe uma escola de pensamento de que é uma eventual substituição do Android e do Chrome OS. Definitivamente parece ser para dispositivos baseados em ARM em vez de chips Intel ou AMD.

Mais interessante é que Pigweed tinha uma referência no código-fonte do Fuschia OS graças a um editor perspicaz. A referência foi posteriormente alterada para Fuschia ... eles poderiam ser a mesma coisa?

Como 9to5Mac aponta , o desenvolvedor que criou o código original trabalha em vários projetos do Google e, portanto, pode ter sido apenas um erro de digitação. No entanto, ele marca Pigweed como um projeto ativo, no mínimo.

9to5Mac também vasculhou o código do Google Chromium para encontrar referências a Pigweed. O projeto estava presente porque tem um sistema de rastreamento de bugs ao qual é referido - entretanto, não há mais detalhes e o rastreador de bugs não está acessível publicamente.

Atualizaremos esse recurso à medida que aprendermos quaisquer outros detalhes sobre Pigweed durante as próximas semanas, meses e - provavelmente - anos.

Escrito por Dan Grabham.