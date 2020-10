Uma história visual de décadas de exploração espacial com a NASA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2019, para comemorar os 60 anos da NASA , o Google Arts & Culture Lab criou um vasto arquivo visual . Uma coleção de algumas das melhores imagens capturadas pela NASA para explorarmos e desfrutarmos.

Usando a API pública da NASA, o Google colocou seu aprendizado de máquina para trabalhar explorando uma vasta coleção de fotos históricas que datam de 1915. Este arquivo inclui 127.000 imagens que foram analisadas e categorizadas para nossa jornada.

Reunimos uma seleção de nossos favoritos para abrir seu apetite.

The Blue Marble

A imagem do nosso planeta foi capturada em 2014. Ela foi montada usando o Visible Infrared Imaging Radiometer Suite no satélite Suomi NPP e mostra uma composição de várias imagens diferentes combinadas para dar uma imagem completa.

A imagem composta do hemisfério oriental mostra nosso planeta com uma bela tonalidade azul. Parece mais uma bola de gude do que uma casa. A exibição de vídeo com lapso de tempo desta imagem também é bastante fantástica.

Mercrio mostra suas cores

À primeira vista, parece apenas outra fotografia da Lua, mas na verdade é uma foto de Mercúrio. Esta imagem foi capturada em 2008 e mostra detalhes incríveis da superfície de Mercúrio, um planeta que está a impressionantes 48 milhões de milhas de nosso mundo natal.

Nuvens da Atlntida

Uma vista incrível do ônibus espacial Atlantis sendo lançado do Centro Espacial Kennedy na Flórida em 2009. Atlantis é um dos maiores transportadores de carga e este lançamento enviou o ônibus espacial para o céu para reabastecer a Estação Espacial Internacional e retornar Nicole Stott à Terra após dois meses a bordo da estação.

Um ltimo esforo

Em 2011, o ônibus espacial Endeavour decolou para o lançamento do último vôo espacial do Centro Espacial Kennedy da NASA.

O Endeavour tinha visto uma boa quantidade de ação durante seu tempo - incluindo 25 missões diferentes com um total de 173 membros de tripulação diferentes. Ele passou 296 dias no espaço e viajou mais de 100 milhões de milhas.

Uma viso de mrmore de Pluto

A nave espacial New Horizons da NASA capturou imagens coloridas de Plutão em alta resolução em 2015, conforme ele passava pelo planeta. Enquanto isso, o Observatório de Raios-X Chandra observou atividades interessantes de raios-X nos arredores do planeta. Esses raios-X pareciam ser muito mais do que um mundo frio e rochoso deveria ser capaz de emitir, o que levou a algum debate.

Uma lua com vista

Em 2011, uma lua cheia foi fotografada pela tripulação da Estação Espacial Internacional com o horizonte da Terra e a escuridão do espaço circundante também fazendo sua aparição.

Nave espacial em aproximao

Esta imagem mostra a espaçonave Soyuz TMA-7 se aproximando da Estação Espacial Internacional. Uma visão brilhante da Terra e da vastidão do espaço cria um pano de fundo bastante espetacular.

Um show de luz brilhante

Uma vista espetacular da Aurora Boreal tomada no Canadá em 2017. Esta magnífica imagem do fenômeno da luz é apenas uma das incríveis vistas do nosso mundo regularmente avistadas pelos ocupantes da Estação Espacial Internacional.

Nave-me

Não são apenas os foguetes que a NASA usa para entrar no espaço. Outro meio de transporte regular é a nave-mãe . Ao longo das décadas, vários bombardeiros B-52 foram convertidos para transportar pequenas espaçonaves para lançamento aéreo.

Essas aeronaves enormes e pesadas estiveram envolvidas no lançamento aéreo de alguns dos veículos aeroespaciais mais avançados da NASA. O fato de que esses bombardeiros podem carregar tanto peso (70.000 libras) os torna o veículo de transporte perfeito para outras embarcações. Os aviões convertidos também estão repletos de equipamentos de monitoramento para ficar de olho em ambos os veículos enquanto eles sobem no céu.

Esta imagem mostra uma nave-mãe carregando a aeronave hipersônica experimental não tripulada da NASA, o X-43, aninhado ordenadamente sob sua asa. Fácil de perder à primeira vista, mas incrivelmente impressionante quando você o vê.

Lanamento areo em ao

Uma visão muito mais impressionante da nave-mãe em ação mostra o protótipo X-38 caindo de seu poste de lançamento na asa. O X-38 é um veículo de retorno da tripulação projetado para a Estação Espacial Internacional e esse tipo de voo de teste garante que a nave esteja segura e pronta para o trabalho.

Mars Rovers

Que galeria de imagens da NASA estaria completa sem uma visão dos Mars Rovers? Esta é uma cópia quase idêntica do rover Curiosity da NASA que está atualmente em Marte. Esse pequeno robô pousou em Marte em 2012 com a única missão de determinar a habitabilidade do planeta.

Uma selfie curiosa

Depois de alguns anos em Marte, o rover Curiosity da NASA usou suas câmeras para tirar várias selfies. Eles não apenas mostraram um instantâneo das paisagens de Marte, mas também a condição do robô durante suas viagens pela superfície do planeta.

Sempre ficamos impressionados ao ver as fotos do Curiosity, não apenas porque são vistas de outro planeta, mas também porque está naquele planeta há quase uma década.

Um esforo espacial multinacional

Esta foto incrível mostra o quão internacional a Estação Espacial Internacional pode ser. Ele mostra uma vista do terceiro navio de reabastecimento do Japão, o H-II Transfer Vehicle-3, conectado à estação em 2012.

Os olhos de águia entre vocês também podem notar que o braço preso àquele navio é canadense. É ótimo ver os esforços de pessoas de todo o mundo para apoiar essas aventuras científicas, sem mencionar a fantástica vista de nossa casa azul / verde.

No o seu passeio habitual nas costas

Esta foto incrível de 1979 mostra o ônibus espacial orbital Columbia pegando carona na traseira de uma aeronave Boeing 747 enquanto faz uma viagem de 2.400 milhas da Califórnia.

Este ônibus espacial seria lançado em seu primeiro vôo espacial dois anos depois e, em seguida, continuaria por mais 27 missões durante 22 anos. Infelizmente, tragicamente chegou ao fim em 2003, quando o ônibus espacial se desintegrou durante a reentrada, matando toda a tripulação no processo.

Voando pelas nuvens

Uma foto bastante impressionante de 2002 mostra o ônibus espacial Orbiter Columbia lançando-se através das nuvens em sua missão de manter e atualizar o telescópio espacial Hubble. Esta foi a 27ª luta do Orbiter e o 108º vôo oficial do Programa do Ônibus Espacial da NASA.

Aterragem

Outra foto fantástica do Columbia tirada em 1981 mostra o ônibus espacial pousando no lago seco de Rogers, na Base Aérea de Edwards, no sul da Califórnia. Esta visão é muito especial por si só, mas também é o primeiro vôo da NASA a terminar com uma aterrissagem sobre rodas. Também representa uma mudança para o futuro do voo espacial.

Ancoragem em andamento

Esta imagem de 2010 mostra um veículo de reabastecimento não tripulado se aproximando da Estação Espacial Internacional. Está trazendo comida, oxigênio, propelente e suprimentos para a tripulação.

A vista da nave se aproximando é impressionante, assim como todo o processo envolvido.

Reabastecimento de nibus espacial

Esta foto mostra o ônibus espacial Atlantis em 2010 durante uma missão de reabastecimento. O ônibus espacial e a equipe estiveram envolvidos na adição de um novo módulo de estação à Estação Espacial Internacional, bem como na substituição de baterias e reabastecimento do posto avançado orbital.

Buzz Aldrin na lua

Esta imagem icônica clássica mostra o astronauta Edwin E. Aldrin Jr. (também conhecido como Buzz) durante a atividade extraveicular da Apollo 11 na lua. A vista aqui mostra todo o equipamento de experimento científico com o Passive Sismic Experiment Package e o Laser Ranging Retro-Reflector visíveis no quadro.

Esta foto foi tirada pelo astronauta Neil A. Armstrong, que usou uma câmera de superfície lunar de 70 mm para capturar a cena incrível. Enquanto isso, o astronauta Michael Collins, permaneceu com os Módulos de Comando e Serviço em órbita lunar.

Um cenrio de escurido

Esta vista de 2007 mostra o ônibus espacial Endeavour ancorado na Estação Espacial Internacional contra um pano de fundo da escuridão do espaço e do horizonte da nossa Terra.

Uma viso noturna da Terra da ISS

Esta fantástica vista de nossa casa à noite foi tirada pela tripulação da Expedição 43 a bordo da Estação Espacial Internacional em 2015. Uma das muitas imagens impressionantes de nosso mundo tirada do espaço.

A aurora boreal vinda de cima

Em 2016, a tripulação da Estação Espacial Internacional capturou esta vista da Aurora Boreal (Aurora Boreal) de cima. Uma vista bastante espetacular de um show de luzes já incrível.

Uma viso da Terra tirada de 3,9 milhes de milhas

Em 1992, a espaçonave Galileo tirou esta imagem da Terra e da Lua de cerca de 3,9 milhões de milhas de distância. Ambos estão aparentemente lançados na escuridão, mas a Lua reflete muito menos luz do que nosso planeta natal. Uma vista incrível que faz parecer que vivemos em um mármore.

Uma viso de erupes solares

Em 2015, o sol emitiu uma explosão solar de nível médio detectada pelo Observatório Solar Dynamics da NASA que capturou esta imagem do momento.

Esses tipos de chamas representam explosões massivas de radiação das quais nossa atmosfera nos protege. Mas eles interrompem os sinais de comunicação.

Mercrio - o planeta mais rpido

Esta imagem colorida de Mercúrio foi criada pela NASA usando imagens capturadas pela espaçonave MESSENGER . A missão MESSENGER (Superfície de MErcúrio, Ambiente Espacial, Geoquímica e Alcance) lançada em 2004, com o objetivo de estudar Mercúrio com mais profundidade do que antes .

É claro que não é assim que o planeta pareceria ao olho humano, mas, em vez disso, representa uma melhoria das substâncias químicas, minerais e diferenças físicas da superfície do planeta.

Desvendando os segredos de Mercrio

A nave espacial MESSENGER da NASA embala algumas tecnologias poderosas projetadas para ajudar a explorar o planeta distante. Isso inclui os instrumentos de Espectrômetro de Composição de Superfície e Atmosfera de Mercúrio. Estes são projetados para realizar medições de superfície espectrais e análises dos materiais minerais e superficiais do planeta. Essas medições são visualizadas sobrepondo os dados MASCS com mosaicos criados pelo Mercury Dual Imaging System para criar essa representação. Não apenas uma visão colorida de outro planeta, mas também um cheio de dados visuais.

A nave espacial MESSENGER na verdade pousou na superfície em 2015 , mas não antes de coletar dados valiosos como este.

Abismo de Jpiter

A nave espacial Juno da NASA é uma sonda que orbita Júpiter, coletando dados sobre o planeta gigante. Esta é uma dessas imagens capturada pela sonda. Ele mostra "uma área dentro de uma corrente de jato Jovian mostrando um vórtice que tem um centro intensamente escuro."

Esta foto foi tirada durante o vigésimo voo do planeta e é uma visão inegavelmente incrível.

O magnfico mrmore

Outra foto de Júpiter, novamente capturada pela espaçonave Juno, enquanto ela sobrevoava de perto. Nuvens brancas brilhantes rodopiantes podem ser vistas rodopiando, pintando um quadro de uma atmosfera raivosa.

Reabastecimento SpaceX

O negócio de exploração espacial requer muito trabalho de reabastecimento e manutenção. Esta visão simples mostra um foguete levantando para fazer exatamente isso - levando suprimentos e equipamentos para a Estação Espacial Internacional.

"Um foguete SpaceX Falcon 9 decola do Complexo de Lançamento Espacial 40 na Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida às 16h30 EDT, transportando a espaçonave de reabastecimento SpaceX Dragon. Em sua 14ª missão comercial de reabastecimento para a NASA, a Dragon entregará suprimentos, equipamentos e novos experimentos científicos para pesquisa de tecnologia para a estação espacial. "

Pesquisa de alta altitude

A pesquisa da NASA não é realizada exclusivamente no espaço. Às vezes, voos de pesquisa de alta altitude também são usados. Esta imagem captura essa missão com a lua perfeitamente enquadrada no fundo.

"O Perseus A, uma aeronave de pesquisa de alta altitude pilotada remotamente, é visto aqui emoldurado contra a lua e o céu durante uma missão de pesquisa no Dryden Flight Research Center, Edwards, Califórnia, em agosto de 1994."

Uma selfie piloto

Obviamente, os astronautas precisam fazer muito treinamento e voos de teste como parte de sua função. Esta imagem foi tirada durante uma dessas missões.

"Na conclusão das atividades de teste de demonstração de contagem regressiva do terminal, a tripulação do STS-107 retorna a Houston. Na cabine do treinador a jato T-38 está o piloto William" Willie "McCool. Refletido em seu capacete está outro T-38 com outra tripulação membros. O lançamento da missão STS-107 está planejado para 16 de janeiro de 2003, entre 10h00 e 14h00 EST a bordo do ônibus espacial Columbia. Uma missão dedicada à pesquisa, STS-107 incluirá mais de 80 experimentos que irão estudar a Terra e ciência espacial, desenvolvimento de tecnologia avançada e saúde e segurança dos astronautas. "

Fim de jornada

Esta imagem mostra o momento em que o ônibus espacial Endeavour pousou na base da Força Aérea de Edwards após uma missão de 16 dias que o viu viajar 6,6 milhões de milhas. A imagem foi tirada em 2008 e foi o 27º voo para a Estação Espacial Internacional com suprimentos e equipamentos essenciais.

Esta mesma missão também incluiu quatro caminhadas espaciais para astronautas e esforços para preparar a ISS para missões de longo prazo para seis membros da tripulação.

Um Endeavour ancorado

Outra foto do Endeavour, desta vez de 2002. Esta foto mostra o ônibus espacial acoplado com o Adaptador de Acoplamento pressurizado (PMA-2) na extremidade dianteira do Laboratório de Destino na Estação Espacial Internacional.

A tripulação aqui esteve envolvida na entrega e instalação do Mobile Remote Servicer Base System (MBS), uma ferramenta importante para a manutenção do ISS.

Sistemas de comunicao

Esta imagem mostra o Tracking and Data Relay Satellite-E, um satélite que foi colocado em órbita estacionária em 1991 para permitir comunicações quase ininterruptas entre a Terra e os ônibus em órbita e muito mais. Algo que faltou muito nos anos anteriores.

Dois sis

Esta imagem é na verdade um conceito de artista e mostra um planeta distante onde dois sóis se põem em vez de apenas um. As vistas aqui devem ser incríveis.

"O planeta, chamado Kepler-16b, é o planeta mais parecido com Tatooine já encontrado em nossa galáxia ..."

Space Shuttle Atlantis

Em 2010, o ônibus espacial Atlantis foi fotografado pela tripulação da ISS durante uma operação de acoplamento. Essa foto incrível foi o resultado.

Exploses solares significativas

Esta imagem de 2014 foi capturada pelo Observatório Solar Dynamics da NASA. Mostra explosões solares significativas do sol. Diz-se que as explosões solares resultam em explosões poderosas de radiação. Felizmente, essa radiação não pode passar por nossa atmosfera, mas se passasse, causaria problemas. Alguns desses tipos de sinalização são suficientes para perturbar o GPS e outros sinais de satélite.

Prtica de recuperao

Em 1966, nas águas mornas do Oceano Atlântico, homens-rãs são vistos participando de um exercício de recuperação como prática para recuperar módulos de comando que retornaram à Terra. Esses homens foram responsáveis por proteger o módulo e ajudar a içá-lo para um navio de recuperação. Este é o tipo de cena em que os astronautas que retornam podem esperar se envolver.

