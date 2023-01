Garmin Dash Cam Live packs LTE para gravação sempre conectada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As câmeras Dash podem ser muito boas se você se encontrar em um acidente, mas o Garmin Dash Cam Live vai mais longe, gravando o que está acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e salvando-o para a nuvem.

Historicamente, as câmeras Dash têm sido úteis sempre que você tem um shunt e precisa saber a quem culpar, mas normalmente elas só são boas enquanto você está realmente em movimento. É aí que o Garmin Dash Cam Live é diferente graças à sua conexão LTE sempre ativa. Uma vez instalado, os motoristas podem manter o controle de seu veículo mesmo quando não estão ao volante.

A própria câmera suporta gravação de 1440p e tem um campo de visão de 140 graus, portanto você deve sempre dar uma boa olhada no que está acontecendo. A Garmin Clarity HDR também deve garantir que os proprietários de veículos possam ver o que está acontecendo, seja no dia mais brilhante ou no mais escuro das noites.

Garmin diz que videoclipes salvos são armazenados automaticamente por 24 horas on-line e podem ser acessados usando o aplicativo para smartphone Garmin Drive. A câmera está sempre ligada e funcionando também, portanto você nunca vai perder nada.

A impressionante Dash Cam Live está agora disponível nos Estados Unidos e tem um preço de varejo sugerido de US$399,99. Você precisará de uma assinatura LTE ativa para fazer uso dessa funcionalidade sempre ativa e de gravação, no entanto, tenha isso em mente ao calcular o custo dessa coisa. Os planos começam em $9,99 por mês, mas você precisará do plano LTE avançado de $19,99 se você quiser aquela retenção de 30 dias.

Escrito por Oliver Haslam.