Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Garmin anunciou a chegada do monitor de lançamento Approach R10, um dispositivo que é capaz de fornecer métricas detalhadas de swing, informações de voo da bola e uma experiência completa de simulador de golfe.

O novo monitor de lançamento é um pouco diferente do outro monitor da empresa, o Approach G80, que atua como um dispositivo GPS com métricas integradas de taco e bola. Em vez disso, o Approach R10 combina todos os recursos de um monitor de lançamento e um simulador de curso completo.

• Os melhores aparelhos de golfe: toda a tecnologia de ponta para ajudar a melhorar seu jogo

Isso torna o Approach R10 mais uma alternativa dedicada aos monitores de nível profissional (mas com preços astronômicos) de empresas como Foresight, Trackman e Flightscope, em vez de ser um dispositivo GPS que se prende à bolsa e também pode dobrar como um monitor de lançamento.

O design do tripé significa que ele é tão portátil quanto o Approach G80, também, e é gratuito para configurar em seu quintal, dentro de casa ou na faixa, com muitas métricas avançadas oferecidas aos usuários.

Quando em uso, os jogadores alinham o Approach R10 atrás deles, com um bando de métricas registradas com cada swing - velocidade da cabeça do taco, ângulo do rosto, ângulo do caminho, ângulo de ataque, velocidade da bola, ângulo de lançamento, direção de lançamento, eixo de rotação, rotação taxa, altura do ápice, fator de esmagamento, distância de transporte, distância total e distância de desvio fazem parte do pacote.

Como as conhecidas e caras alternativas a essa tecnologia, os usuários também podem jogar partidas virtuais, com 42.000 campos disponíveis por meio do aplicativo Garmin Golf e do Approach R10. Vídeos gravados automaticamente também estarão disponíveis, com o aplicativo capaz de sobrepor as estatísticas de cada foto por cima.

Com uma bateria de 10 horas de duração, o Approach R10 é capaz de durar confortavelmente até mesmo a sessão de prática mais rigorosa ou rodada virtual - a menos que, como nós, você rotineiramente se encontre preso na praia ou não consiga resistir aos perigos da água .

A Garmin UK e a Garmin US indicam que o dispositivo estará disponível em 5 a 8 semanas, com um preço de £ 529,99 / $ 599,99.

Estaremos testando os dois monitores de lançamento da Garmin em breve, então fique atento para nossos veredictos completos.

squirrel_widget_5718288