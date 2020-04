É anunciado o relógio Fossil Solar, com carregamento a energia solar e invólucro de bioplástico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Fossil lançou a primeira série de relógios em uma nova geração de relógios sustentáveis ecológicos, chamada Fossil Solar. É um relógio construído com materiais sustentáveis e recarregado com energia convertida da luz solar.

Este relógio nasceu de um objetivo da Fossil de atender aos seus próprios critérios pró-planeta até 2025. Especificamente, isso significa que todos os seus produtos incluirão pelo menos um material aprovado pela sustentabilidade e serão entregues totalmente recicláveis e / ou embalagens reutilizáveis.

O anel externo da caixa do relógio funciona como um painel solar, de acordo com a Fossil, com uma célula solar colocada embaixo para converter essa luz em energia que é então armazenada em sua bateria recarregável.

Uma vez totalmente carregada, a bateria do relógio pode demorar até quatro meses antes de precisar ser recarregada.

Em termos de design, é um relógio analógico redondo bastante básico, mas de aparência atraente, com ponteiros brancos e marcações no mostrador preto contrastante, além de uma única coroa rotativa na borda direita.

O invólucro é construído em plástico, que é paritariamente bioplástico feito com óleo de mamona. Depois, há a alça. Ou, correias com mais precisão. Cada relógio é enviado com cinco diferentes tiras coloridas, e cada um é feito com fios de garrafas de plástico descartadas.

Se isso não bastasse, o relógio é enviado em uma caixa totalmente de papelão, na qual você pode armazenar suas tiras ou reciclar. Nenhum plástico não reciclável à vista.

O Fossil Solar está disponível em meados de maio e vem em dois tamanhos: 36mm e 42mm e ambos custam £ 129 no Reino Unido ou € 149 na Europa.