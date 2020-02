A empresa de scooters eletrônicas de propriedade da Ford Spin lança na Europa - também destinada ao Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Spin, de propriedade da Ford, está lançando sua e-scooter na Europa. Ele está chegando primeiro à Alemanha, mas não escondeu seu plano de chegar ao Reino Unido.

E com a provável legalização de scooters eletrônicas no Reino Unido , isso pode significar um grande nome novo entrando no mercado. Especificamente, a Spin diz que "explorará oportunidades no Reino Unido, incluindo parcerias privadas e testes pendentes de compartilhamento de scooters eletrônicos".

A empresa lançará uma frota de scooters elétricas sem dock em Colônia, Alemanha, nesta primavera, com outras cidades alemãs a seguir nos próximos meses. A Spin também está solicitando a próxima permissão de compartilhamento de scooter eletrônico em Paris na França em março.

A Spin possui scooters eletrônicas em mais de 60 cidades e 25 universidades nos EUA e trabalha com governos locais e parceiros privados também. A Spin diz que trabalha "em estreita colaboração com os governos locais para obter permissão antes de entrar em novos mercados e escalar sua frota com responsabilidade". A Spin diz que instalou centenas de hubs de carregamento nos EUA, com o objetivo de abordar questões como a desordem de scooters, que tem sido um grande problema em muitas cidades dos EUA .

"Acreditamos que a integração da comunidade é parte integrante do nosso sucesso a longo prazo", diz Euwyn Poon, co-fundadora e presidente da Spin. "Estamos ansiosos para trabalhar em colaboração com cidades e universidades em toda a Europa".

A Spin faz parte da Ford desde novembro de 2018 e procura crescer, buscando se estabelecer como um dos líderes em frotas de e-scooters comuns.