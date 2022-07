Histórias da Meta Ray-Ban recebem novas características da WhatsApp

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Meta anunciou que seus óculos inteligentes Ray-Ban Stories vão receber novas características de mãos livres.

Com a última atualização, os usuários podem ouvir as mensagens do WhatsApp, bem como fazer chamadas através do WhatsApp.

Funciona, como você pode esperar, de maneira semelhante a outros assistentes de voz.

Você dirá algo como "Hey Facebook, envie uma mensagem para X" ou "Hey Facebook, ligue para X" para acionar as novas funções.

Quando você receber uma nova mensagem WhatsApp, os óculos dirão "Nova mensagem no WhatsApp de X: Agora é uma boa hora para falar?

Em uma próxima atualização, Meta estará adicionando a capacidade de responder às mensagens do WhatsApp dizendo "Hey Facebook, responda..." uma vez que a mensagem recebida tenha sido lida para você.

Naturalmente, com todas as comunicações WhatsApp, você está protegido com criptografia de ponta a ponta, e é o que acontece quando se usa os recursos hands-free, também.

Meta diz que os comandos de voz relacionados às chamadas e mensagens WhatsApp e suas transcrições associadas nunca são armazenados em seus servidores.

O recurso também será estendido aos usuários de língua italiana e francesa no final do ano.

Se você quiser entrar no bandwagon de alta tecnologia, os Ray-Ban Stories começam em $299 / £299 e estão disponíveis com lentes de prescrição.

Escrito por Luke Baker.