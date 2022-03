Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2021, a Meta revelou que havia feito parceria com a Ray-Ban para criar alguns óculos inteligentes. Apelidados de Ray-Ban Stories, esses óculos só estavam disponíveis inicialmente nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Irlanda, Itália e Reino Unido.

Os elegantes óculos inteligentes eram obviamente populares, pois agora a empresa anunciou que está trazendo Ray-Ban Stories para mais países da Europa, incluindo Espanha, Áustria, Bélgica e França. A França tem que esperar até 14 de abril, mas as outras regiões agora podem comprar Ray-Ban Stories online diretamente e em lojas selecionadas.

Se você ainda não sabe, as Histórias Ray-Ban são projetadas para ajudá-lo a capturar o mundo ao seu redor e permanecer "presente" ao mesmo tempo, mantendo seu telefone guardado no bolso.

Esses óculos inteligentes incluem duas câmeras integradas de 5 MP, juntamente com um conjunto de áudio de três microfones, para que você possa tirar fotos e gravar vídeos com as mãos livres, bem como fazer e receber chamadas. De acordo com Meta, as pessoas têm usado o Ray-Ban Stories para todos os tipos, incluindo paraquedismo, captura de trechos de festivais de música e compartilhamento de suas viagens.

Agora, a empresa não está apenas disponibilizando os óculos para mais pessoas, mas também melhorando os recursos.

Para começar, agora você poderá capturar mais vídeos. Anteriormente, o Ray-Ban Stories limitava-se a gravar 30 segundos de imagens. Em abril, a Meta diz que você poderá gravar duas vezes mais (60 segundos) ajustando as configurações no aplicativo Facebook View.

Ao mesmo tempo, as atualizações significarão que os usuários poderão usar comandos de voz em francês e italiano também.

O lançamento de abril também terá a opção de mais combinações de cores. Assim você terá mais por onde escolher. Eles incluem Round Shiny Black com transições cinza, Round Shiny Black com transições marrons, Wayfarer Matte Black com transições cinza e Wayfarer Shiny Black com transições marrons. Isso trará o total de até 28 variações para escolher.

Escrito por Adrian Willings.