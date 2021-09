Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook apresentou hoje uma nova linha de dispositivos de tela inteligente do Portal e, pela primeira vez, a empresa está vendendo uma opção totalmente sem fio alimentada por bateria para que você possa pegar a tela de 10 polegadas e usá-la em qualquer lugar que desejar - exatamente como um tablet.

Embora em 2021 a necessidade de uma tela inteligente autônoma que não funcione muito mais do que uma unidade de videochamada sofisticada possa parecer desatualizada , a empresa vê claramente um caminho para o mercado com o dispositivo para aqueles que preferem manter seu laptop ou iPad separado de suas conferências virtuais.

Os dois novos produtos lançados e disponíveis para pré-venda hoje são o Portal Go e o Portal +, que vêm em tamanhos de tela de 10 polegadas e 14 polegadas, respectivamente. Atualmente, as estimativas de vida útil da bateria do Portal Go chegam a cerca de cinco horas de uso.

Novo Portal Go portátil do Facebook

Como o nome indica, apenas o Portal Go está equipado com bateria, portanto, para o Portal + maior, você precisará manter o dispositivo fixado em um local em sua casa ou área de trabalho.

Em linha com os Portais anteriores oferecidos pela empresa, todas as unidades apresentam uma cobertura física que irá mascarar a câmera ultralarga de 12 megapixels para amenizar (justificadamente) quaisquer preocupações persistentes com a privacidade.

Claro, com todas essas telas inteligentes do Facebook, a forte integração com o Messenger e o WhatsApp é o recurso matador aqui. No entanto, se você gosta mais de usar o Zoom, observe que o maior Portal + pode suportar até 25 pessoas na tela ao mesmo tempo, o que deve ser bom se grandes reuniões diárias de escritório são uma parte normal da sua rotina.

O Portal Go será lançado nos Estados Unidos em 19 de outubro por US $ 199, enquanto o Portal + será lançado no mesmo dia por US $ 349.