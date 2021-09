Facebook e Ray-Ban têm um anúncio para 9 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook e o Ray-Ban estão planejando algo - muito tempo depois de anunciarem que estavam trabalhando juntos em óculos inteligentes. Agora, a Ray-Ban confirmou que tem algo a anunciar em 9 de setembro.

A provocação é bastante enigmática, mas a atividade do Facebook nos últimos meses pode preencher as lacunas para nós de forma bastante competente, em particular o fato de que Mark Zuckerberg e Andrew Bosworth têm enviado vídeos de ponto de vista de suas vidas ao ar livre no últimas semanas.

Isso sugere muito concretamente que o Facebook e o Ray-Ban têm algum tipo de óculos inteligentes para estrear, e você presumiria que eles têm a forma de alguns dos famosos quadros de Ray-Ban, para que a parceria tenha muito valor.

Com base no que o Facebook tem dito aos investidores nos últimos anos, quase não há chance de que esses sejam óculos de realidade aumentada - que a tecnologia ainda está muito longe de ser comercialmente viável. A partir dos vídeos teaser, porém, diríamos que é seguro presumir que eles têm a capacidade de gravar vídeos.

A boa notícia é que não teremos que esperar muito para descobrir, com a data de revelação iminente e Ray-Ban fazendo parecer que será uma data de lançamento real ao invés de apenas uma revelação. Isso deve esclarecer o quão ambicioso o Facebook está sendo com este novo projeto.

Por enquanto, você pode se inscrever no site de Ray-Ban para saber mais assim que tudo ficar mais claro amanhã, então certifique-se de fazer isso se estiver particularmente interessado.