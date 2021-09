Facebook e Ray-Ban lançam novos óculos inteligentes - Histórias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os óculos inteligentes não são necessariamente um conceito novo, mas apesar dos esforços do Snapchat com os óculos, ninguém conseguiu realmente torná-los um sucesso mainstream até agora. O Facebook espera mudar essa situação, no entanto, com os primeiros grandes frutos de sua parceria com a Ray-Ban.

O resultado é Ray-Ban Stories, uma nova linha de óculos de sol que inclui câmeras gêmeas de 5 MP, alto-falantes e microfones para chamadas e controles de toque para permitir que você grave seu ponto de vista sempre que quiser em fotos e vídeos, prontos para compartilhar como você gostar.

Sabíamos que essa parceria estava chegando, e sabemos que o Facebook vê o objetivo final como óculos completos de realidade aumentada, mas por enquanto eles são mais como versões aprimoradas do hardware do Snapchat, com a importante ostentação de que usam armações e designs que já são mundialmente famosos e populares.

Tomando o Wayfarer padrão como exemplo, a versão Stories pesa apenas 5g a mais e é um pouco mais robusta, mas por outro lado parece quase o mesmo que um par de óculos de sol padrão. As câmeras gêmeas são perceptíveis, e o LED que acende para mostrar que você está capturando algo também acende quando está ligado, mas são genuinamente bem sutis.

As outras armações oferecidas inicialmente são Round e Meteor, e em todos os casos estão disponíveis com lentes escuras, polarizadas, opções variáveis e de prescrição, então se você deseja estas para uso constante está nos cartões. Dito isso, perguntamos se eles são à prova dágua e Ray-Ban confirmou que você deseja evitar respingos neles, então talvez eles não sejam ideais para todas as condições.

Você pode tirar fotos e vídeos de até 30 segundos de duração, que vão para uma nova visualização do Facebook para você revisar e compartilhar em seu smartphone, então não há compartilhamento automático aqui, que o Facebook fez questão de enfatizar que é uma decisão baseada na privacidade .

O estojo de carregamento incluído pode cobrir os óculos de volta e tem energia suficiente para fazer isso três vezes antes de precisar de seu próprio power-up, e tudo parece um pacote bastante elegante. Se ele aguenta o uso prolongado, também poderemos confirmar em breve - estamos testando um par para análise agora.

As histórias de Ray-Ban custam a partir de US $ 299 e estão disponíveis para encomenda direto na Ray-Ban agora, então verifique-as se sua curiosidade for despertada.