Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook lançou uma nova palavra de despertar que funciona com sua família de telas inteligentes do Portal , bem como com a plataforma Oculus Quest . Agora você pode dizer "Ei Facebook", em vez de "Ei Portal" ou qualquer outra coisa, para fazer seus dispositivos do Facebook ouvirem seus comandos de voz.

A empresa anunciou recentemente que estava lançando gradualmente a nova palavra de despertar para os headsets da Quest, mas sua página de suporte do Portal agora lista “Hey Facebook” também. Parece que parou de usar o “Hey Portal” exclusivamente em fevereiro de 2021.

Veja como configurar seu dispositivo para que você possa começar a usar o "Ei Facebook".

A palavra de ativação "Ei Facebook" permite que você use o dispositivo do Portal do Facebook sem usar as mãos para fazer solicitações ou perguntas usando sua voz. Você pode escolher usar "Ei Facebook" ou a palavra de ativação "Ei Facebook" original para ativar uma resposta aos seus comandos de voz.

Se "Olá Facebook" estiver disponível para você, você simplesmente poderá dizer "Olá Facebook" quando quiser que o Portal inicie uma chamada de vídeo, verifique o tempo ou responda a outros comandos. Se não estiver disponível automaticamente, veja como você pode ativar o “Ei Facebook”:

Toque em Configurações. Assistentes de torneira. Toque em “Ei Facebook.” Abaixo de Geral, toque em Wake Word. Toque em próximo a Ei Facebook para escolher sua palavra de despertar.

Nota: você não pode mudar para “Hey Facebook” no seu Portal TV.

O Facebook também começou a lançar o “Hey Facebook” para pessoas que usam o fone de ouvido Quest 2. Você pode localizar e habilitar a palavra de ativação por meio do painel Recursos experimentais nas configurações do fone de ouvido. Uma vez ativado, você pode dizer algo como “Ei Facebook, tire uma captura de tela", “Ei Facebook, mostre-me quem está online" ou “Ei Facebook, abra Supernatural" para começar.

Nota: O Quest não ouvirá o “Ei Facebook” quando o microfone estiver desligado ou quando o fone de ouvido estiver hibernando ou desligado. Você também pode usar o aplicativo Comandos de voz para emitir comandos tocando duas vezes no botão Oculus (não é necessário “Ei Facebook”).

Escrito por Maggie Tillman.