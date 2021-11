Atualize seu jogo de streaming com esses descontos incríveis da Elgato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Elgato tem uma série de produtos excelentes que você pode usar para streaming de microfones para telas verdes e tudo mais. Essas são ótimas ferramentas para melhorar sua experiência e aprimorar seu jogo de streaming.

Já escrevemos antes sobre várias dessas ferramentas e como elas podem ser usadas para impulsionar a qualidade da sua produção e parecer mais profissional quando ao vivo, mas a qualidade não sai barato.

Felizmente, como acontece com todas as coisas nesta época do ano, esses dispositivos agora têm descontos para a Black Friday .

Existem negócios no Reino Unido e nos EUA em vários dispositivos Elgato que vale a pena conferir e você pode vê-los aqui:

Também selecionamos alguns de nossos produtos favoritos que recomendamos altamente.

Elgato Key Light Air - economize £ 20 / $ 8 Se você está diante da câmera, sabe que a iluminação é extremamente importante. O Key Light Air oferece controle de iluminação fácil com ajuste de brilho e calor em tempo real. Ver oferta