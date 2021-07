Elgato está ajudando no seu jogo de streaming com o Facecam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Facecam de Elgato é uma webcam para entusiastas construída a partir do zero para criadores de conteúdo e streamers. Um dispositivo que promete elevar a fasquia com qualidade superior que o ajudará a impulsionar a qualidade da sua produção.

Para começar, ele usa um sensor de imagem Sony Starvis CMOS - duas vezes o tamanho da matriz de um sensor de webcam comum - que é capaz de capturar um alto nível de detalhes para deixá-lo com uma ótima aparência durante o streaming ou gravação de conteúdo. Isso, combinado com uma lente Elgato Prime, promete oferecer captura com qualidade de estúdio com uma abertura f / 2.4 e comprimento focal equivalente de quadro inteiro de 24 mm.

Outra inteligência inclui memória flash integrada que permite salvar as configurações diretamente na câmera e armazenar suas preferências. Isso porque a Facecam é uma câmera plug and play, mas também funciona com o Camera Hub . Um software customizado por Elgato para permitir ajustes de todos os tipos de coisas, desde compensação de exposição até balanço de branco, velocidade do obturador, ISO e muito mais. Semelhante a uma câmera DSLR adequada. E, assim, dando a você muita flexibilidade para ajustar as configurações de acordo com seu ambiente.

Óptica: Lente Elgato Prime (toda em vidro)

Alcance do foco: 30-120 cm (11,8-47,2 pol.)

Abertura: f / 2.4 Distância focal: 24 mm

Campo de visão de 82 graus

Resolução de suporte: 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30

A câmera também possui um design de foco fixo, para que você esteja sempre claro na imagem e possa se mover na frente da câmera com facilidade. O amplo campo de visão de 82 graus significa que você pode capturar tanto do seu espaço de streaming quanto desejar.

Esta é uma câmera 1080p 60 FPS que certamente significa negócios. Tanto que você precisará de uma conexão USB 3.0 para garantir que você obtenha os melhores resultados. Ele não tem um microfone (quem usa um microfone embutido, afinal?), Mas o que ele tem é o suporte para Streamdeck da Elgato . Com alguns cliques, você pode alterar o brilho, ajustar a saturação ou adicionar um zoom dramático às suas transmissões com facilidade.

Naturalmente, tudo isso tem um preço, com o Elgato Facecam custando US $ 199,99 ou £ 199,99. Mas pelo que vimos, você certamente obtém o que pagou.