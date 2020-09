Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Elgato revelou uma luz de anel iluminada que foi projetada para oferecer uma iluminação lisonjeira aos criadores de conteúdo para vídeos falantes, streaming e muito mais.

O Elgato Ring Light, apropriadamente denominado, é um magnífico painel LED premium e iluminado que mede 17 polegadas de diâmetro e usa iluminação difusa para destacar suas características faciais com uma luz lisonjeira.

squirrel_widget_2680984

Brilho máximo de 2.500 lúmens, cor ajustável de 2.900 a 7.000 K

LEDs Osram Premium sem cintilação e difusão de borda em várias camadas

Compatível com Stream Deck

Como você esperaria de um produto Elgato, o Ring Light é multi-capaz com alguns recursos simples e fáceis de usar.

Ele vem com uma montagem de mesa robusta e conveniente e sistema de mastro extensível, o que significa que você pode facilmente colocá-lo no lugar certo para suas necessidades. Ele também possui uma cabeça esférica ajustável, o que significa que você pode montar qualquer câmera moderna no ângulo certo para suas necessidades e ajustar conforme necessário.

O Elgato Ring Light funciona com Stream Deck e é controlável diretamente usando o software Command Center da Elgato em seu PC ou Mac ou através de um smartphone. Alternativamente, você pode ajustá-lo facilmente com botões na própria luz - ajustando o brilho e ajustando a temperatura da cor instantaneamente.

Criadores de conteúdo, blogueiros de estilo de vida e streamers vão adorar este. O Ring Light está imediatamente disponível para compra, junto com vários acessórios projetados para ajudá-lo a montá-lo de diferentes maneiras. Descubra mais aqui .

Escrito por Adrian Willings.