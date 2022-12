Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O secador de cabelo Dyson Supersonic se mostrou extremamente popular na época do Natal - como um presente para alguém que se preocupa muito com seus folículos. No entanto, geralmente está no final do mercado, e com o Black Friday agora no espelho retrovisor, você pode se arrepender de não fazer compras com desconto.

Não tenha medo, o varejista britânico Currys tem um acordo especial apenas para os próximos dias - tem o secador de cabelo Dyson Supersonic no esquema clássico de ferro e cor fuscia disponível com 50 libras de desconto.

Economize £50 no secador de cabelo Dyson Supersonic Quando comprado através do Currys antes do final da peça, domingo 4 de dezembro de 2022, o secador de cabelo Dyson Supersonic vem com 15 por cento de desconto. Normalmente é £329,99, agora apenas £279,99. Ver oferta

O secador de cabelo da Dyson funciona de forma semelhante a seus ventiladores sem bico. Ele tem um motor que funciona a 110.000rpm e um projeto de furo sem fundo pelo qual o ar é aquecido e empurrado através do cabo. Há muitos acessórios também, com vários entrando na caixa que você compra.

Em nossa revisão sobre o Pocket-lint, damos-lhe cinco estrelas e dizemos: que é "tudo o que você esperaria de um secador de cabelo se o brief na criação de um fosse ilimitado". Parece ótimo, seca seu cabelo em tempo duplo e tem a ética do design de um Mercedes e BMW combinados".

Acrescentamos que "é um kit incrível".

Nossa única reclamação menor foi despesa - o que é menos problemático com este grande negócio da Currys.

Lembre-se, no entanto, que este domingo se esgota, então você terá que se decidir muito rapidamente.

Escrito por Rik Henderson.