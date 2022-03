Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dyson anunciou a próxima geração do seu excelente modelador Airwrap , com três novos acessórios que devem tornar o penteado ainda mais eficiente.

O Dyson Airwrap original foi lançado em 2018, mas, como o secador de cabelo Dyson Supersonic , os primeiros usuários não perdem os avanços tecnológicos que a Dyson fez, com os três acessórios compatíveis com o modelo de primeira geração também e disponíveis para compra separadamente.

Os três acessórios incluem barris Airwrap que permitem alternar a direção do fluxo de ar entre o sentido horário e anti-horário, girando a parte superior do barril. Anteriormente, você tinha que trocar de barril completamente quando chegava ao outro lado da cabeça, então os novos barris devem reduzir o tempo de modelagem e torná-lo mais fácil em geral.

Dyson

Os novos barris vêm em opções de 30 mm, 40 mm, 20 mm de comprimento, 30 mm de comprimento e 40 mm de comprimento e, como os barris originais, eles usam o fluxo de ar Coanda para atrair o cabelo e envolvê-lo ao redor do barril, facilitando a enrolação do cabelo.

A segunda adição de acessório é um secador de alisamento Coanda que parece combinar os barris do Airwrap com o acessório Supersonic Flyaway. A ideia é usá-lo para levar o cabelo de molhado para úmido no modo pré-estilo antes de mudar para o modo de alisamento para esconder os cabelos esvoaçantes e dar um pequeno movimento nas pontas para um visual seco.

Por fim, há novas escovas firmes e macias disponíveis para o Airwrap com fluxo de ar Coanda aprimorado que atrai e alinha o cabelo para um resultado mais suave e reto.

A próxima geração do multi-styler Dyson Airwrap está disponível a partir do final de março e custará £ 479,99 . Para aqueles que já possuem um Airwrap, você pode atualizar seu conjunto para incluir os novos anexos por £ 149,99.

Escrito por Britta O'Boyle.