(Pocket-lint) - A Dyson revelou seu alisador de cabelo sem fio - o Corrale - em março de 2020, mas o dispositivo de placa dobrável projetado para ser melhor para o seu cabelo veio em apenas uma cor.

A empresa britânica anunciou agora que o Dyson Corrale estará disponível em um elegante cobre e Fuschia fosco, juntando a opção de cor preta original e trazendo a escolha para três.

O alisador de cabelo Dyson Corrale é projetado para ter menos dependência do calor ao modelar o cabelo, o que, por sua vez, é considerado benéfico para cabelos com coloração, reduzindo o desbotamento da cor.

O Corrale tem placas flexíveis com apenas 65 mícrons de espessura - que dizem ter a largura de um cabelo humano - que se flexionam ao redor das mechas do cabelo para ajudar a modelar e alisar o cabelo sem calor extremo.

Há um sistema de aquecedor dinâmico a bordo que possui um sensor para regular a temperatura 100 vezes por segundo e garantir que as placas não excedam a temperatura definida. Três configurações de temperatura estão disponíveis - 165 ° C (330 ° F), 185 ° C (365 ° F) e 210 ° C (410 ° F).

Juntamente com as placas flexíveis, o Dyson Corrale também é alimentado por uma bateria de íon-lítio de quatro células, proporcionando liberdade de estilo. A recarga completa ocorre em 70 minutos, enquanto você terá 30 minutos de penteado com uma bateria cheia - bastante tempo para retocar seu cabelo no carro ou fora de casa.

O alisador de cabelo Dyson Corrale custa £ 399 . A cor de cobre está disponível exclusivamente na Dyson, enquanto a opção Fuschia está disponível na Dyson e outros varejistas. Não tem certeza se as novas cores são suficientes para motivá-lo a comprar o Corrale? Você pode ler nossa análise completa aqui .