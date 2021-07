Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dyson anunciou um novo acessório para seu secador de cabelo Supersonic que foi projetado para dar um acabamento suave ao salão, lutando contra os cabelos rebeldes.

O apropriadamente nomeado Flyaway Attachment usa o efeito Coanda para domar cabelos rebeldes usando apenas o fluxo de ar. A ideia é evitar que os usuários tenham que usar modeladores extras, como um alisador de cabelo , para obter um acabamento macio e sedoso após a secagem do cabelo, expondo-o a ainda mais calor.

A tecnologia do efeito Coanda é usada nos barris para o modelador Airwrap da Dyson , que é excelente para se livrar dos cabelos rebeldes, então há grandes esperanças de que este acessório ofereça o mesmo em termos de acabamento elegante e brilhante. De acordo com Dyson, a tecnologia "atrai e levanta pêlos mais longos para a frente, enquanto um segundo jato empurra os fios rebeldes através das árvores e desaparece da vista. Esconder os fios rebeldes aumenta o alinhamento dos fios e realça o brilho natural".

Uma série de protótipos com diferentes formatos foram testados antes de Dyson se estabelecer na interessante forma curva semicircular do acessório Flyaway. Com o acessório Flyaway, a Dyson afirma que seus engenheiros "mecanizaram uma técnica de estilista profissional para trazer um acabamento liso padrão de salão para usuários do dia a dia, em casa". Em outras palavras, é uma tentativa de replicar um estilista habilidoso com seu secador de cabelo e escovar com algo que você pode fazer todos os dias em casa.

O Dyson Flyaway Attachment agora será incluído na caixa com o tintureiro de cabelo Supersonic, embora você também possa comprá-lo separadamente. Ele está disponível no Reino Unido por £ 30.

Escrito por Britta O'Boyle.