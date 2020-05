Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Temos muito kit aqui no Pocket-lint, mas algumas coisas não se encaixam nas nossas revisões habituais. É por isso que às vezes temos que destacar ótimos produtos que realmente gostamos de outras maneiras.

O Dyson Lightcyle Morph é um desses produtos. Ele está na nossa sala há algumas semanas e podemos dizer honestamente que é um dos melhores bits da tecnologia cotidiana que já vimos há algum tempo.

squirrel_widget_247129

Por vários anos, a Dyson desenvolveu iluminação orientada a tarefas para quem faz trabalhos próximos - de artistas a arquitetos -, mas o Lightcycle Morph leva isso um passo adiante com uma luz que pode ser usada para tarefas, bem como iluminação ambiente.

Como seria de esperar, o produto apresenta um design e tecnologia impressionantes. Além dos controles no próprio braço leve, você também pode ajustar a operação no aplicativo associado. A primeira parte do braço pode ser movida em torno de 360 graus, enquanto a parte superior também pode girar, para que você possa posicionar a luz onde quiser.

Aqui estão cinco coisas que amamos no Lightcycle Morph.

Poder avaliado 11.2W

Saída de luz de até 850 lúmens

Temperatura de cor 1800-3400K

Você pode fazer com que o Lightcycle emita o tipo certo de luz, dependendo da iluminação da sala. Ele pode rastrear automaticamente a luz do dia usando um novo algoritmo e ajustar em conformidade. Ou você pode simplesmente movê-lo entre uma iluminação intensa e uma luz quente para a noite.

Ele também pergunta quantos anos você tem quando o configura. Sim, você adivinhou - ele fornecerá luz mais forte para as pessoas mais velhas, estejam trabalhando ou simplesmente lendo para relaxar à noite.

Alimentado por três luzes LED

Vida útil de 181.000 horas

A própria lâmpada foi projetada para manter a mesma qualidade de luz por 60 anos notáveis. Isso se baseia em um tempo de uso de oito horas por dia.

Essa longevidade deve-se em parte à tecnologia de tubo de calor auto-desenvolvida da Dyson, que mantém os LEDs frios. Certamente, descobrimos que a lâmpada permanece razoavelmente fria, mesmo no modo de tarefa super brilhante.

Até os cabos que passam pela lâmpada são projetados para não se desgastarem quando você torce ou gira os braços.

Tamanho menor, mas idêntico

Menos de 1% de cintilação

Embora tenhamos usado o Dyson Lightcycle Morph em nossa sala de estar como uma lâmpada padrão, ele também vem em uma variante de mesa. Novamente, você pode usá-lo como uma lâmpada de tarefa ou como uma luz ambiente.

squirrel_widget_247130

Como lâmpada de tarefa, o Lightcycle Morph é super brilhante, ideal para qualquer coisa, desde modelagem de precisão até escrita e quebra-cabeças. Essa luz tem uma temperatura mais baixa projetada para ajudá-lo a se concentrar.

1,546 nível médio de lux

Temperatura de cor de 1800-3400K quando encaixada

Você também pode usá-lo como uma luz ambiente - basta torcer o braço para rebater a luz das paredes, ou você pode retraí-lo e encaixá-lo para que ele brilhe através da haste da lâmpada, proporcionando um agradável efeito de brilho difuso que espalha luz através de uma sala.

Este modo reduziu a luz azul para relaxar mais. Você também pode configurá-lo para acordá-lo gradualmente ou entrar em um modo reduzido durante a noite.

Disponível para iOS e Android

Funciona com controle de voz Amazon Alexa

Pode ser usado para controlar outros dispositivos conectados à Dyson

O aplicativo Dyson Link não é o aplicativo mais flexível, pois não funciona com o Apple HomeKit ou o Google Assistant - mas você pode automatizar as coisas graças ao Amazon Alexa.

Para o Lightcycle Morph, existem inúmeras opções que você pode configurar. Além das coisas básicas - ligar e desligar e controlar a temperatura da luz manualmente - você também pode agendá-la para ligar. Pode ser programado para ligar em intervalos aleatórios, se você estiver ausente, por exemplo.

Você também pode espelhar as configurações do pôr-do-sol e do nascer do sol onde estiver; simplesmente alimente a sua localização e fará o resto.