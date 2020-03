James Dyson: futura tecnologia de baterias de estado sólido "crucial" para novos produtos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Antes do lançamento do novo alisador de cabelo Dyson Corrale , tivemos a oportunidade de entrevistar o líder mercurial da empresa, Sir James Dyson.

Perguntamos a ele sobre a importância da tecnologia da bateria para o desenvolvimento de futuros produtos como o Corrale. Dyson mencionou anteriormente que está investindo pesadamente em tecnologia de bateria futura e o Corrale usa uma bateria de 4 células com a mesma especificação que a Tesla usa em seus veículos.

"Achamos que é crucial", disse-nos Dyson. "No momento, ainda estamos usando baterias de eletrólitos líquidos, a forma mais avançada. Espero que um dia - pesquisemos há cerca de sete anos e continuemos a fazê-lo - [apresentaremos] uma nova bateria de estado sólido Achamos que esse é o produto que é absolutamente o futuro.

"Quem quer ser amarrado com um cabo a uma tomada enquanto passa de um país para outro. Acho que a tecnologia das baterias - baterias mais leves, baratas e menores - é o futuro de muitos produtos".

Também perguntamos a Dyson o que o convenceu de que o Corrale era um produto para trazer ao mercado. "Oh, bem, foi muito fácil. Estudamos ciência do cabelo há seis ou sete anos.

"Uma das coisas que mais nos preocupa é o dano causado aos cabelos pelo calor, enfraquece a fibra e faz com que pareça uma corda velha. Ele deixa a aparência brilhante e lustrosa. Em vez disso, parece opaca porque não há luz refletida isto.

"Os ferros para cabelos eram o produto óbvio a seguir, por ter feito o Supersonic e o AirWrap. É muito natural desenvolvermos uma maneira de transmitir menos calor, mas com a quantidade certa de tensão. A propósito, a outra coisa sobre aplicar a muitos o calor é que estraga a cor também ".

A parte principal de Corrale são as chapas flexíveis de cobre e magnésio, com 15 ranhuras cortadas para que elas enrolem nos cabelos. Perguntamos a Dyson o quão impressionado ele estava com o feito técnico que os engenheiros conseguiram com eles.

"Fazer as chapas foi uma grande conquista técnica, porque o cobre é usinado primeiro e depois é corroído com um extraordinário grau de precisão, cerca de 60 nanômetros.

"Então, fabricar as chapas e fazê-las funcionar foi uma grande conquista técnica. E também obter uma vida útil da bateria suficiente que pode durar a longa sessão para a qual alguém pode precisar".

Dyson foi muito direto ao nos dizer que as chapas eram "muito caras", dizendo que a usinagem e a erosão do fio são caras. Ele os citou como uma razão para o preço de US $ 499 / £ 399 do Corrale.

"Nós projetamos um produto sem compromisso, por isso não estamos planejando um preço. Nós projetamos a melhor tecnologia e o melhor produto e, você sabe, isso resulta no preço".

Dyson também comentou sobre o potencial impacto no suprimento do surto de coronavírus. Como outros produtos Dyson, o Corrale é fabricado na Malásia e nas Filipinas "Causou problemas porque temos alguns componentes fabricados na China. Esperamos resolver esses problemas".