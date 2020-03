O Dyson Corrale é um alisador de cabelo - com placas flexíveis que não precisam ser tão quentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A mais recente invenção da Dyson é um alisador de cabelo que usa menos calor para modelar, com metade do dano dos dispositivos convencionais de calor quente.

Com sete anos de fabricação, o Dyson Corrale pode ser usado com ou sem fio (carregando em 70 minutos por 30 minutos de uso), enquanto há uma doca em que você também pode conectá-lo ao cabo de carregamento magnético. Como seria de esperar de um dispositivo Dyson, você paga por essa tecnologia extra - o Corrale custa US $ 499/399.

As chapas de liga de cobre e magnésio de 15 seções são usinadas para que sejam flexíveis, mas também fornecem pressão suficiente para prender e modelar o cabelo.

Eles são capazes de prender uniformemente, o que significa que é necessário menos calor e a totalidade do cabelo no grampo é estilizada para todo o comprimento. O Corrale possui três configurações de aquecimento - 165 ° C (330 ° F), 185 ° C (365 ° F) e 210 ° C (410 ° F).

As placas são, sem dúvida, a parte mais inteligente, projetada na sede da Dyson em Malmesbury, Wiltshire e fabricada na Alemanha.

Cada placa é usinada com precisão até 65 mícrons - a largura de um cabelo humano - e as bordas são revestidas para produzir propriedades ionizantes que reduzem a estática.

Os alisadores convencionais perdem a eficácia à medida que você desce pelos fios, enquanto também existem fios soltos, mas Dyson diz que esse não é o caso de Corrale levando a menos passagens pelo mesmo cabelo - e, portanto, menos danos à força, brilho ou cor do cabelo.

A Dyson está pesquisando tecnologia para cabelos há cerca de uma década, resultando no secador de cabelo supersônico de 2016 - o ar quente está mais parecido com o conhecimento tradicional da Dyson - e, posteriormente, no modelador Dyson AirWrap em 2018. Os alisadores, portanto, são o terceiro dispositivo no mercado. coleção.

A empresa diz que investiu mais de 100 milhões de libras em cuidados com os cabelos e possui vários laboratórios trabalhando para testar diferentes tipos de cabelos em todo o mundo. O próprio Corrale representa £ 25 milhões em pesquisa e desenvolvimento e foi extensivamente testado, incluindo testá-lo em 800 pessoas em cinco países.

Vimos um dos laboratórios em ação quando visitamos o QG de Malmesbury da Dyson na semana passada e mostraremos mais sobre isso em um recurso ainda esta semana no Pocket-lint.