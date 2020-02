Miele Triflex HX1 é um concorrente 3 em 1 do Dyson V11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Miele lançou seu primeiro aspirador sem fio, e este é um pouco diferente da maioria dos outros no mercado. O Triflex HX1 é um vácuo três em um que pode ser usado em três modos diferentes.

Existem dois modos na vertical: alcance e conforto. O primeiro move a unidade de potência com o motor, os filtros e a lixeira para cima, perto da parte superior da alça; permitindo que você alcance sob espaços apertados e cantos estranhos no teto.

squirrel_widget_188199

O modo Conforto move a unidade de potência para perto da extremidade da escova, proporcionando mais equilíbrio, um centro de gravidade mais baixo e a sensação de usar um vácuo na posição vertical.

Você também pode usá-lo como um pequeno aspirador portátil sem fio, para limpar escadas, assentos de carro e móveis. Se você tem animais de estimação, existe uma versão animal com uma escova pequena adicional para remover pêlos finos e irritantes.

A Miele é uma das marcas de eletrodomésticos mais respeitadas e duradouras e vende aspiradores de pó há vários anos.

Com o lançamento do Triflex HX1, ele está entrando no mercado moderno de aspiradores sem fio pela primeira vez.

Pode-se argumentar que é um pouco tarde para o jogo, para um mercado dominado por Dyson no mercado mais sofisticado e por marcas como a Shark. Ainda assim, o dispositivo parece promissor.

Ele usa o que a Miele chama de tecnologia Vortex para combinar com a escova poderosa para oferecer forte poder de sucção e limpeza, que a Miele diz ser tão eficaz e poderosa quanto seus aspiradores de pó com fio.

A escova primária em si tem 28 cm de largura, ajudando a cobrir o solo rapidamente e sem perder os recursos de limpeza.

Como bônus, uma única bateria pode oferecer até 60 minutos de limpeza por carga completa e, se você comprar o modelo Pro topo de linha, receberá uma bateria adicional para duas horas de limpeza.

O Triflex HX1 vem em três modelos diferentes, com o kit básico custando £ 479, o kit animal custando £ 579 e o modelo Pro com a bateria adicional chegando a £ 679. Fixando o preço firmemente dentro do território Dyson V11 .