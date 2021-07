Dolby apresenta seu mais recente estúdio de mixagem Dolby Atmos Music

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dolby apresentou seu mais recente estúdio compatível com Dolby Atmos Music no oeste de Londres. Eastcote Studios é um estúdio independente fundado em 1980 por Chaz Jankel de Ian Dury e The Blockheads e o engenheiro Philip Bagenal.

O estúdio foi usado por um grande número de artistas no passado, incluindo Massive Attack (que gravou as linhas azuis seminais lá), Depeche Mode, Adele, Arctic Monkeys, Suede e Kaiser Chiefs. Ele agora possui uma sala de mixagem Dolby Atmos compacta, mas impressionante, que você pode ver neste vídeo:

O estúdio agora é propriedade de Martin Terefe, que produziu álbuns vencedores de Grammy e Brit e trabalhou com A-ha, Jason Mraz, Cat Stevens, Shawn Mendes e Yungblud.

O engenheiro e produtor indicado ao Grammy Dyre Gormsen também trabalhou com Martin em muitos projetos e trabalhará no novo estúdio habilitado para Dolby Atmos. O último single do novo artista Henjila, Yellow Face, foi mixado no Atmos nas instalações, enquanto o último álbum de Jack Savoretti, Europiana, também foi mixado no Atmos.

A sala de mixagem em Eastcote (abaixo) é minúscula e no topo de uma escada em espiral - isso mostra que você não precisa ter uma grande instalação para mixar no Atmos. Além da sala, você também pode ver o software Dolby Atmos Renderer que é usado no vídeo acima.

Falando sobre as possibilidades do Atmos no futuro, Dyre Gormsen diz: "Martin e eu estamos ... entusiasmados em usar nossas habilidades e conhecimentos em Eastcote e abraçar as novas oportunidades que o Dolby Atmos nos oferecerá na criação e suporte de alguns dos os novos talentos mais importantes que estão surgindo no cenário musical. "

Escrito por Dan Grabham.