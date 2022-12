Vazamento mostra que o drone Mini 3 do DJI, amigo do orçamento, está a apenas alguns dias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não demorará muito até que compradores conscientes do orçamento possam colocar as mãos na versão sem orçamento do Mini 3 drone com algumas unidades já nas prateleiras.

O drone já foi provocado para um lançamento em 9 de dezembro, mas não foi 100% confirmado pelo DJI até agora. Exceto que algumas pessoas nos Estados Unidos já começaram a avistar o drone em lojas locais com um preço de US$859,99 para a combinação Fly More.

Isso definitivamente sugeriria que um lançamento está prestes a ser lançado e parece cada vez mais improvável que haja uma grande revelação. Ao invés disso, agora parece provável que o DJI simplesmente deixe isso para trás através de um comunicado à imprensa.

Portanto, serão 860 dólares para a mosca mais combo nos EUA. Lançamento iminente. Talvez nem mesmo uma apresentação de lançamento. https://t.co/okOqNeKaQo-- Jasper Ellens - 27 Vazamentos (@JasperEllens) 3 de dezembro de 2022

Embora não se possa negar que $860 não é barato, ainda assim é uma proposta melhor para muitos quando comparada com os $1.098 que os amantes de drones têm que gastar para entrar na combinação Mini 3 Pro Fly More, para ter certeza.

Essa combinação de Fly More significa que os compradores do Mini 3 receberão três baterias, mas faltam características do Mini 3 Pro, como seria de se esperar. Parece que não há sensores de obstáculos frontais, e o alcance de 6,2 milhas (10km) é menos impressionante que as 7,4 milhas (12km) que o Big Boy Pro pode reunir.

Com a expectativa de que DJI anuncie oficialmente esta coisa em apenas alguns dias, podemos esperar aprender muito mais sobre o que ela pode e não pode fazer em breve.

