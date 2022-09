Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - DJI lançou seu mais recente smartphone gimbal, o Osmo Mobile 6, com algumas novidades excitantes.

Muito semelhante ao DJI OM 5, o Osmo Mobile 6 é um gimbal compacto e leve de 3 eixos com uma haste de extensão incorporada.

Curiosamente, este modelo reverte para a marca anterior Osmo, muito parecido com o recém-lançado Osmo Action 3.

Isto foi abandonado após a terceira geração, sendo os seguintes modelos referidos simplesmente como OM 4 e OM 5.

Não temos certeza do que trouxe esta mudança na estratégia de nomenclatura, mas seja qual for o caso, o Osmo Mobile 6 parece trazer algumas atualizações sólidas para a mesa.

Primeiro, o gimbal agora pode acomodar smartphones maiores do que antes, mesmo os mais volumosos com estojos.

Ele também vem com o ActiveTrack 5.0, que promete rastreamento mais estável a distâncias maiores e agora pode seguir assuntos que giram para o lado ou girar.

Achamos que o ActiveTrack é uma das características mais úteis que as gimbals do DJI oferecem, portanto, melhorias na tecnologia são sempre bem-vindas.

Outra novidade é o Quick Launch para iPhones, que, segundo o DJI, o colocará em funcionamento três vezes mais rápido do que o normal.

Essencialmente, desdobrar o gimbal e anexar seu iPhone acionará um alerta de aplicativo Mimo que o levará direto para a visão da câmera. Bastante útil.

Em outros lugares, obtemos todas as características usuais como lapsos de tempo, modo panorâmico e controles por gestos.

O Osmo Mobile 6 vem com um grampo para telefone magnético, tripé, cabo de energia, alça para o pulso e bolsa de armazenamento.

Está disponível a partir de hoje ao preço de 169 euros / 145 libras no site do DJI, com outros varejistas a seguir.

