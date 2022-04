DJI apresenta o Mic, um clip-on de US $ 329 com tela sensível ao toque

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A DJI, mais conhecida por seus drones , tem um novo produto: o Mic.

O microfone é um clip-on sem fio que oferece captura de áudio de 24 bits e 48 KHz a uma distância de até 820 pés. Anunciado como o primeiro sistema de gravação de áudio dedicado da DJI, o microfone pode ser emitido através de um conector de 3,5 mm, Lightning e USB-C. Possui dois transmissores, cada um com microfones embutidos. Ambos suportam áudio omnidirecional, que a DJI disse ser ideal para entrevistas com várias pessoas ou operações de "pequeno estúdio".

“Com o DJI Mic, agora você pode gravar facilmente áudio que corresponda à qualidade de seus vídeos”, disse a DJI em seu anúncio. "É ideal para criadores que desejam ganhar vantagem e elevar seu conteúdo para o próximo nível. Ele oferece qualidade de som excepcional e gravação de dois canais a distâncias de até 250 metros. Ligue, conecte e grave áudio cristalino no ir."

Se isso lhe interessar, o microfone já está disponível nos EUA. Mas custa US$ 329 . Isso é bastante, embora este não seja o seu microfone clip-on típico. É um sistema completo repleto de recursos premium.

Eleve seu áudio com DJI Mic.



Basta ligar, conectar e gravar áudio cristalino em movimento - perfeito para qualquer criador.



Disponível para pedido nos EUA agora: https://t.co/HYRBM1LOAH pic.twitter.com/n67MRd4Fva — DJI (@DJIGlobal) 4 de abril de 2022

Por exemplo, o microfone oferece ajustes de sensibilidade de -12dB a +12dB, bem como ganho variável, e possui um acessório peludo para ajudar a reduzir as perturbações do ambiente, como o vento. Outros recursos incluem até 14 horas de memória integrada e até 15 horas de duração da bateria. O sistema também inclui uma tela sensível ao toque, para você acessar facilmente a seleção de canais e as configurações de entrada/saída.

Há até um clipe traseiro integrado e ímãs de clipe disponíveis, para você conectar convenientemente o microfone ao que desejar.

Escrito por Maggie Tillman.