O novo cardápio DJI OM 5 tem um stick de selfie integrado

(Pocket-lint) - DJI revelou o que há de mais recente em sua linha de estabilizadores de smartphone de mão. É bastante previsivelmente chamado de OM 5, mas tem um recurso que você provavelmente não viu chegando.

Ele teve um grande redesenho; não apenas tornando-o mais portátil quando dobrado, mas também incorporando um braço extensível dentro do corpo, transformando-o (provavelmente) no stick de selfie mais avançado do planeta.

Além do braço extensível, DJI reduziu cerca de 1/3 do volume do corpo para criar um dispositivo que cabe no seu bolso ou bolsa com ainda mais facilidade do que antes.

Como o OM 4 antes dele , o OM 5 também usa o sistema de montagem magnética. Isso significa que você simplesmente aperta a alça que está segurando seu telefone e, neste ano, a empresa também está lançando um novo acessório de luz de preenchimento.

Ele segura o telefone como um punho normal, mas possui duas faixas de luz LED nesses punhos, para que você possa se filmar no escuro se quiser e ter seu rosto iluminado de maneira mais uniforme do que usando a tela do telefone.

OM 5 segue o OM 4 e os produtos anteriores da marca Osmo , e trabalha com o mesmo princípio. Ele se conecta via Bluetooth ao seu iPhone ou telefone Android e, em seguida, estabiliza mecanicamente todas as suas filmagens.

No entanto, é nos modos de automação e movidos a aplicativos que o DJI se destaca. ActiveTrack foi atualizado para funcionar em distâncias focais maiores e manter o foco em um objeto mesmo quando ele está se movendo rapidamente. Este é o recurso que permite selecionar um assunto para rastrear e, em seguida, os motores do gimbal se movem e se adaptam para manter o assunto enquadrado no centro e em foco.

Há controle de gestos, permitindo que você use gestos manuais para iniciar e parar a gravação de vídeo, além de DynamicZoom (para aquele estilo de zoom assustador de fundo), timelapse, motionlapse e hyperlapse.

Todos esses recursos são alimentados pelo aplicativo Mimo, que você baixa para o seu telefone para controlar o cardan.

DJI OM 5 está disponível para compra em duas cores: Sunset White e Athens Grey e custará $ 159 , £ 139 no Reino Unido ou € 159 na Europa. O grampo de telefone Fill Light é separado e custa £ 42 / € 49.