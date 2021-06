Pegue o gimbal do smartphone DJI OM4 com até 29 por cento de desconto no Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No ano passado, a DJI apresentou o OM 4, uma nova entrada em sua popular linha de cardan para smartphones. Agora, ele foi reduzido para as vendas do Prime Day nos EUA e no Reino Unido.

Nos EUA, caiu para $ 119 de $ 149, enquanto no Reino Unido caiu de £ 139 para £ 99 , uma economia de 20 e 29 por cento, respectivamente.

O OM 4 se conecta ao seu telefone e aplicativo associado usando Bluetooth. O novo gimbal introduziu um novo acessório magnético, bem como alguns modos de disparo avançados. Você pode escolher entre usar uma alça de metal com braços extensíveis para segurar o telefone no lugar ou usar o disco de metal magnético que fica na parte de trás do telefone.

Existem modos Timelapse, Motionlapse e Hyperlapse - Motonlapse é um lapso de tempo em que o telefone se move entre dois pontos conforme a filmagem é capturada. DynamicZoom imita essa aparência cinematográfica. Existem também modos de câmera lenta, esporte e panorama.

O OM 4 também possui uma rosca de parafuso padrão de 3/8 de polegada para que você possa prendê-lo a um tripé. Também há mini pernas de tripé fornecidas com ele.

Escrito por Dan Grabham.