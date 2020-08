Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A DJI pode anunciar o gimbal do smartphone Osmo Mobile 4 em breve. Mas poderia ser abreviado como OM 4, de acordo com WinFuture .

Roland Quant, do WinFuture, também compartilhou um pequeno vídeo do próximo gimbal no Twiitter. O trailer revela duas novas montagens magnéticas que permitem encaixar o telefone no lugar. Parece que o OM 4 funciona com um disco magnético pré-instalado ou garra na parte de trás do telefone, o que permite que você use rapidamente o aparelho com o cardan. Anteriormente, com o Osmo Mobile 3 , você tinha que encaixar o telefone em um suporte de garra.

O vídeo também passa pelo software do OM 4, incluindo o recurso de zoom dinâmico, ou efeito dolly zoom, que permite diminuir o zoom automaticamente conforme a câmera do seu telefone se move para frente, bem como controle de gestos e hiperlapse, os dois últimos também disponível com o Osmo Mobile 3.

O WinFuture ainda compartilhou uma coleção de imagens mostrando as duas montagens e o cardan de todos os ângulos.

1/2 WinFuture

O Osmo Mobile 4 pode funcionar por até 15 horas por pessoa, e graças à sua bateria de 2.450mAh que carrega via USB-C. Deve custar cerca de 150 €. Segundo consta, o lançamento está previsto para em breve e, a julgar pelo tamanho e escopo dessas renderizações para impressão vazadas, adivinharíamos que provavelmente é verdade.

Escrito por Maggie Tillman.