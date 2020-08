O sistema magnético do DJI OM 4 torna o mais recente Osmo Mobile mais fácil de usar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - DJI apresentou um novo modelo à sua popular gama de cardan de smartphone Osmo Mobile, e esta versão mais recente - o OM 4 - apresenta um novo sistema de fixação magnético inovador, bem como alguns modos de disparo mais avançados.

Nas primeiras impressões, o OM 4 parece virtualmente idêntico ao Osmo Mobile 3 , e isso porque - na maior parte - é o mesmo design.

O gimbal de mão usa uma combinação semelhante de botões e controles e tem o mesmo braço dobrável na parte superior, o que o torna limpo e compacto quando dobrado.

É, no entanto, muito diferente quando se trata de conectar o telefone ao acessório, graças a um novo sistema de fixação magnética.

Os usuários que comprarem o novo OM 4 poderão escolher entre usar um punho fino de metal com braços extensíveis ou usar o disco magnético de metal que adere diretamente à parte traseira de um smartphone.

Uma vez conectado, ele se encaixa no gimbal usando um ímã forte e significa que não há alças ou garras presas na lateral do telefone e isso significa que não há obstruções em quaisquer portas ou botões.

Dito isso, a empunhadura destacável com braços extensíveis apresenta braços / empunhaduras tão estreitos que adiciona muito pouco volume às laterais do smartphone.

Além de reinventar o sistema de fixação do smartphone, DJI adicionou uma série de novos modos de fotografia ao aplicativo Mimo.

Há uma série de movimentos adicionados, incluindo DynamicZoom que imita aquele visual cinematográfico favorito para filmes de terror e cenas assustadoras onde a câmera se move para trás e aumenta o zoom simultaneamente para manter o assunto na mesma posição, mas distorce o fundo.

Além disso, existem os modos Timelapse, Motionlapse e Hyperlapse. Motonlapse é um lapso de tempo em que você programa o telefone para se mover entre dois pontos enquanto captura sua sequência de lapso de tempo.

Há câmera lenta, modo esportivo, modos panorâmicos além de uma capacidade de spin shot para ser criativo.

O OM 4 se conecta ao smartphone por Bluetooth, para que todas as suas portas físicas ainda estejam acessíveis e tem uma rosca de parafuso padrão de 3/8 de polegada em sua base para que você possa prendê-lo a um tripé ou usar as pernas do mini tripé que com ele, para aqueles momentos em que você quiser que ele fique parado.

O mais recente dispositivo Osmo da DJI está disponível para compra hoje por $ 149 nos EUA, £ 139 no Reino Unido ou entre € 145- € 149 na UE, dependendo do IVA.

Escrito por Cam Bunton.