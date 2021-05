Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney desenvolveu um sabre de luz real e, é claro, escolheu 4 de maio como o dia para exibi-lo e promover seu lançamento iminente.

A empresa vem mexendo com um sabre de luz desde abril e agora publicou um vídeo mostrando o sabre em ação. Não é um brinquedo frágil. É uma lâmina retrátil iluminada que se projeta para fora a partir do cabo. O vídeo é curto e o anúncio não fornece nenhuma visão sobre como o sabre funciona. Mas existem pedidos de patentes da Disney que sugerem que ele funciona quase como uma fita métrica motorizada, consistindo de plástico e luzes LED.

Os novos sabres serão apresentados no próximo hotel Star Wars: Galactic Starcruiser do Disney Park . A Disney disse que eles ainda são um trabalho em andamento em seu braço de Pesquisa e Desenvolvimento Walt Disney Imagineering, mas eles provavelmente estarão prontos para os hóspedes comprarem quando o hotel Starcruiser for inaugurado no próximo ano.

A Disney não compartilhou nenhum detalhe sobre preço ou disponibilidade, mas considerando que seus sabres de luz existentes já custam $ 200 cada , suspeitamos que eles não serão baratos.

Escrito por Maggie Tillman.