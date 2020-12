Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nerf apresentou um novo rifle de brinquedo com o tema Mandaloriano para esta temporada de férias. Custa uns gritantes $ 120 nos EUA .

Chamado de Blaster de pulso de fase Amban do Mandalorian, ele tem mais de um metro de comprimento, tem um alcance luminoso e emite quatro sons de blaster e quatro sons de carregamento. Ele funciona com duas baterias AAA e carrega um dardo Nerf Elite padrão. Crianças (ou adultos) simplesmente precisam empurrar a alça branca abaixo da luneta para recarregar, e há um botão no colarinho da luneta para ligar e desligar a luz.

Não está claro o quão longe ele disparará. Mas Nerf disse que a arma tem pontos de fixação para que você possa jogá-la rapidamente nas costas.

O novo blaster Nerf estará disponível para pré-encomenda a partir de 7 de dezembro de 2020 às 13h PT / 16h ET, embora não seja enviado até a primavera de 2021, o que significa que você não vai recebê-lo a tempo de Natal para você ou um ente querido .

Talvez escorregar uma foto dele na meia? Não?

Para ver os melhores brinquedos de Star Wars que você pode realmente receber neste Natal, confira nosso guia de presentes aqui . Também temos este guia de visualização de Star Wars para aqueles que desejam descobrir onde o Mandalorian se encaixa no Universo.

Escrito por Maggie Tillman.