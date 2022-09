Agora, o alienígena tem um monitor de jogo QD-OLED ultrawide mais acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No início de 2022, o Alienware revelou o primeiro monitor de jogos QD-OLED do mundo. Agora a empresa tem um novo modelo com a tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e uma etiqueta de preço mais barato.

O original monitor de jogos Alienware AW3423DW de 34 polegadas recebeu altos elogios de vários revisores e agora a empresa está expandindo a linha de produtos.

O modelo atualizado (AW3423DWF) tem algumas pequenas mudanças. Trocando a compatibilidade Nvidia G-sync em favor do FreeSync Premium Pro da AMD e baixando a taxa de atualização de 175Hz para 165Hz. Caso contrário, porém, as coisas são praticamente as mesmas e isso não é ruim.

Este é um painel de 34 polegadas, 3440 x 1440 QD-OLED com tecnologia quantum dot. Ele tem VESA HDR 400, bem como um tempo de resposta de 0,1ms GtG. Ele também suporta a última geração de consoles de jogos e uma taxa de atualização variável (VRR ) de até 120Hz se você estiver jogando dessa forma.

Uma curva de 1800R, 99,3% DCI-P3/149% sRGB gama de cores, 1000 picos de brilho de lêndeas e uma relação de contraste de um milhão para um, completam um pacote atraente. A tecnologia QD-OLED é provavelmente o maior atrativo e promete uma luminância de pico elevada e uma gama de cores maior do que muitos outros monitores de jogos por aí.

Ele está disponível no lado escuro da lua e vem com uma garantia limitada de três anos como padrão.

A boa notícia é que ele é mais acessível do que o modelo anterior também, e será vendido por US$ 1.099,99 ou CAD 1.399,99 quando for lançado em novembro.

Escrito por Adrian Willings.