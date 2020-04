O mais recente relógio G-Shock de edição limitada da Casio é temático da NASA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Casio lançou o último relógio G-Shock de edição limitada que está sendo adicionado à sua linha de produtos, e este é um relógio inspirado em um espaço totalmente branco.

O relógio - modelo DW5600NASA20-7CR para os interessados - é uma colaboração entre a Casio e a NASA e apresenta o logotipo da organização na frente, além da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço na faixa inferior e a bandeira americana na faixa superior.

Ao contrário do recém-anunciado GBD-H1000 , este não é um smartwatch. Apenas um relógio digital de execução limitada muito legal.

Há uma gravura da lua na placa de aço inoxidável na parte inferior da caixa do relógio.

Isso também não é tudo. Possui uma luz de fundo EL exclusiva por trás do mostrador do relógio digital que mostra uma imagem da lua quando iluminada.

Como seria de esperar de um relógio G-Shock, ele é resistente a choques e possui 200 metros de resistência à água, além do recurso básico de Alerta de Flash e um cronômetro de 1/100 de segundo. Mede 48,9 x 42,8 x 13,4 mm e pesa apenas 53 gramas.

A Casio não declarou exatamente o quão limitada é essa coleção de relógios, mas o relógio DW5600 personalizado está disponível para pedido por US $ 130 diretamente no GShock.com nos EUA e vem com sua própria caixa de relógio de edição limitada / estanho que - novamente - é branco, preto, vermelho e apresenta a bandeira dos Estados Unidos na lateral.

Espera-se que qualquer pedido do relógio colocado agora entre 6 e 8 de maio, devido a um aumento no número de pedidos antecipados, o que é compreensível.