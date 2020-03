Todas as lojas independentes do Carphone Warehouse estão fechando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Carphone Warehouse deve fechar todas as suas lojas no Reino Unido, com cerca de 60% da equipe pronta para perder o emprego.

A mudança é um pouco mais complexa do que isso, já que a Carphone faz parte da mesma empresa proprietária da Currys PC World e, portanto, você ainda poderá comprar telefones nas 305 lojas do Carphone Warehouse nessas lojas.

Currys PC World admite violação de dados maciça envolvendo milhões de cartões e registros pessoais

A Dixons diz que está comprometida com sua maior presença nas lojas, dizendo que é "por que estamos investindo dezenas de milhões de libras nelas e nos milhares de colegas especialistas que trabalham nelas. Mas também é por isso que, infelizmente, precisamos fechar as pequenas lojas . "

Embora a empresa afirme ainda não ter visto um efeito devido ao surto de coronavírus, a redução da presença de rua nas ruas do Reino Unido deve ter levado em consideração o momento da decisão, mesmo se soubéssemos que a mudança estava no caminho certo. por algum tempo.

O grupo formalmente conhecido como Dixons Stores Group (DSG) e agora conhecido como Dixons Carphone diz que os fechamentos representam cerca de 8% de sua atual área de vendas.

A empresa diz que "é um próximo passo essencial para tornar o Mobile uma categoria sustentável e lucrativa e manter o controle de nossa transformação de longo prazo do grupo".

Curiosamente, Dixons Carphone diz que o efeito sobre os produtos do surto de coronavírus foi bastante mínimo, afirmando que "as restrições de fornecimento foram limitadas a alguns produtos e nós temos sido, e continuamos sendo, capazes de trabalhar em estreita colaboração com os fornecedores para garantir estoque ou produto de origem de áreas não afetadas ".

As vendas de eletricidade "foram resilientes", com exceção das lojas Dixons Travel, que foram afetadas pelo colapso do número de passageiros aéreos.

"Claramente, com perdas insustentáveis de 90 milhões de libras esperadas para este ano, a Mobile está atualmente retendo todo o negócio", disse Alex Baldock, CEO do Grupo Dixons Carphone. "Nunca há um momento fácil para um anúncio como esse, mas os tempos turbulentos à frente apenas enfatizam a importância de agir agora."

"Os clientes estão cada vez mais caminhando, não apenas para nossos grandes e crescentes negócios on-line, mas para nossas grandes lojas, onde podem encontrar todos os especialistas e tecnologias de que precisam.

"Mas eles não conseguem encontrar tudo isso nas pequenas lojas apenas para dispositivos móveis, com um vigésimo do tamanho; elas estão visitando menos e essas lojas estão perdendo mais dinheiro como resultado".