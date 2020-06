Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em um movimento que parece um retrocesso ao passado, a BT está oferecendo um novo serviço chamado Dedicated Connection, uma segunda linha de banda larga para sua casa.

Nos velhos tempos em que trabalhava em casa, era comum ter múltiplas conexões com a sua casa, seja uma segunda linha telefônica, linha de fax ou ISDN.

O aumento da banda larga e o aumento da largura de banda deixaram muitos felizes em ter uma linha em sua casa que pudesse atender a tudo, com os serviços digitais assumindo o controle. No entanto, com o trabalho em casa tendo visto um grande aumento nos últimos meses, a BT procura garantir que todos tenham acesso a toda a conectividade de que precisam.

O BT Dedicated Connection é uma segunda conexão de banda larga para sua casa, com a idéia de que você pode ter uma para trabalhar - com a esperança de que seu empregador contribua para suas despesas - enquanto sua linha residencial existente pode permanecer no local para suas necessidades domésticas.

Isso deve significar que você tem largura de banda adequada para sediar a reunião em massa do Zoom, enquanto o resto da família ainda pode ficar sentado na sala da frente fazendo o download de atualizações maciças para Call of Duty e transmitindo o último filme em HDR em 4K.

A Conexão Dedicada da BT vem com o serviço Halo 2 da BT, prometendo um hub 4G se a banda larga com fio cair e acessar a ajuda técnica na configuração e solução de problemas. Você também terá o mais recente Smart Hub 2 e o Wi-Fi completo da BT, que oferecem vários extensores de Wi-Fi para colocar em sua casa para garantir que não haja pontos mortos.

Além disso, a instalação será gratuita e você obterá as velocidades mais rápidas disponíveis - até 80 Mbps.

Para obter a Conexão Dedicada da BT, você não precisa ser um cliente existente da BT, embora exista um desconto de 10 libras por mês, se for - os preços são de 49,99 libras por mês para clientes da BT ou 59,99 libras por mês para clientes que não são da BT .

"Nosso novo serviço de Conexão Dedicada foi projetado especificamente para fornecer segurança adicional aos consumidores, independentemente do provedor existente. Isso permitirá que eles dobrem o potencial de conectividade em sua casa, fornecendo uma conexão única que eles podem usar para atividades como trabalhar em casa, jogos ou educação on-line - permitindo que eles obtenham uma conexão confiável sem interrupções ", disse Marc Allera, CEO do consumidor da BT.

O serviço fornece uma alternativa ao BT Broadband for Business, que vem com uma gama de serviços adicionais personalizados para quem administra pequenas empresas. Obviamente, talvez você não queira essa segunda conexão para administrar uma empresa - apenas uma conexão de banda larga dedicada para jogos on-line, para garantir que você nunca esteja enfrentando uma desaceleração causada por outras pessoas usando a conexão em sua casa.